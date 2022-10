A Tor Vergata 42 nuovi alloggi popolari

Nel quartiere Tor Vergata, periferia est di Roma, verranno costruiti 42 nuovi alloggi popolari. L’importo della spesa è pari a 5,7 milioni di euro. “Riqualifichiamo le periferie e aumentiamo la disponibilità di alloggi pubblici, garantendo la sostenibilità ambientale e l'efficientamento energetico con l'obiettivo di migliorare il tessuto urbano e la qualità abitativa” ha commentato Massimiliano Valeriani, assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio a margine di un sopralluogo in quartiere.

Continuano gli interventi di riqualificazione delle palazzine popolari gestite da Ater. Dopo Tor Bella Monaca e Villaggio Breda, anche a Tor Vergata, nel complesso di via Ulivi, sono terminati i lavori agli edifici. Nello specifico, il rifacimento delle coperture, delle facciate, dei terrazzi, dei piani pilotis e degli spazi comuni esterni con un investimento regionale complessivo di 2,6 milioni di euro sui due edifici ‘B3’ e ‘F’. Analoghi interventi sono stati progettati per il fabbricato ‘B2’, per un importo stimato in 2 milioni di euro. L’edificazione del complesso, infatti, risale al 1998 (Piano di zona D/ter Tor Vergata) e prevedeva la costruzione di quattro fabbricati per 168 appartamenti. Tre di questi vengono completati e nel 2007 sono stati assegnati 126 alloggi. Il quarto edificio è invece rimasto incompiuto per mancanza di fondi. Anche questo cantiere, all’interno dell’edificio E – fermo da venti anni – è stato avviato e con un importo di 5,7 milioni, verranno costruiti 42 nuovi alloggi, di cui due al piano terra riservati a persone con disabilità.

L’assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, e il direttore generale di Ater Roma, Luca Manuelli, venerdì mattina hanno effettuato un sopralluogo per verificare l’andamento dei lavori. “Prosegue il Piano di edilizia residenziale pubblica nella città di Roma per la realizzazione di oltre 700 appartamenti con un investimento regionale di circa 70 milioni di euro” ha commentato Valeriani.