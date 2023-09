Blitz a Tor Bella Monaca, in azione anche gli operatori dell'Ama per ripulire il quartiere

Non c’erano solo esponenti delle forze dell’ordine durante il maxi blitz a Tor Bella Monaca, su via dell’Archeologia, scattato all’alba di oggi, giovedì 7 settembre, deciso dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Mentre i militari perquisivano le abitazioni per “ripulire” il quartiere dalla droga e dal malaffare, operatori dell’Ama erano impegnati in operazioni di pulizia e bonifica.

Pulizia approfondita

Insieme ai 600 uomini e donne della guardia finanza, polizia, carabinieri, vigile del fuoco e polizia locale di Roma c’erano anche 30 operatori dell’Ama che hanno realizzato un intervento straordinario di pulizia lungo via dell’Archeologia. La municipalizzata ha “schierato” spazzatrici, macchine madri, idropulitrici per il lavaggio dell’area e mezzi a vasca per la raccolta dei rifiuti e l’attività di diserbo della zona. Un’operazione che segue un intervento analogo, ma realizzato ovviamente con meno risorse, dall’associazione Torpiùbella che, in risposta all’attentato al prete anti spaccio Don Coluccia, aveva deciso di ripulire una parte di Tor Bella Monaca lo scorso sabato 2 settembre.

“Desidero ringraziare le nostre operatrici e operatori che questa mattina hanno svolto a Tor Bella Monaca, in collaborazione con le forze dell’ordine, un approfondito intervento di pulizia per il ripristino del decoro – ha commentato, in una nota, il presidente di Ama, Daniele Pace – L’intervento si è reso necessario per contrastare il degrado alimentato dalla criminalità che purtroppo affligge il quartiere e crea pericoli per la sicurezza dei cittadini”.

Rifiuti ovunque

Quello dei rifiuti è un problema che affligge da tempo il VI municipio. Discariche abusive, fototrappole rotte o mai messe in funzione, le criticità legate ai rifiuti nel quartiere con la percentuale più alta di evasori della Tari vengono amplificate anche dai “pendolari” della mondezza, ovvero da quelle persone che vengono a gettare la spazzatura partenda da città vicine a Tor Bella Monaca. Una situazione talmente critica che, di recente, il prefetto aveva convocato in audizione il presidente municipale Nicola Franco il quale, al termine dell’incontro, ha chiesto di prevedere posti di blocco lungo le strade per fermare il fenomeno delle discariche abusive.