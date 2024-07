Tor Bella Monaca zona franca urbana. L'idea arriva in Consiglio dei ministri

Una “zona franca urbana” per attirare maggiori investimenti economici da parte dei privati. A Tor Bella Monaca si torna a parlare della proposta di legge presentata, prima nel 2016 da Giorgia Meloni e poi nel 2023 da Fabio Rampelli, oggi vicepresidente della Camera dei deputati. Una norma che, se approvata, vedrebbe il quartiere del VI municipio entrare in un programma di defiscalizzazione e decontribuzione a favore delle imprese.

Tor Bella Monaca zona franca urbana

Dopo circa un anno e mezzo dalla sua presentazione, il presidente del VI Municipio delle Torri, Nicola Franco, è tornato a parlare di questo provvedimento a margine dell’evento organizzato da Fratelli d’Italia a Roma, “Piazza Italia”. Con un “governo amico”, Franco, unico minisindaco di centrodestra di Roma, conta di vedere il progetto finalmente esaminato in Consiglio dei ministri: “Il ministro Piantedosi è la persona più qualificata per farsi promotore di questo progetto, essendo stato anche prefetto della città di Roma e conoscendo molto bene le criticità del territorio di Tor Bella Monaca" ha evidenziato Franco in una nota.

Cosa è una zona franca urbana

Una zona franca urbana è una sorta di “piccola Svizzera”. Parliamo di ambiti territoriali, di dimensione prestabilita, dove si concentrano programmi di defiscalizzazione e decontribuzione rivolti alle imprese. Quindi, chi investe in una zona franca urbana può accedere a tutta una serie di benefici come non pagare le imposte sui redditi, l’imposta regionale sulle attività produttive, l’imposta municipale.

"Parallelamente alla creazione della Città della conoscenza, che grazie al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha visto nascere la prima cabina di regia, l'intera periferia est della Capitale potrà risollevarsi e creare migliaia di opportunità lavorative. La politica può e deve fare la sua parte – ha aggiunto Franco – se la Città della conoscenza da sola porterà circa 14mila posti di lavoro, una zona franca urbana porterà investimenti e sviluppo che ne creeranno a dismisura, seguendo un circolo virtuoso che vedrà nascere qui, nel municipio VI delle Torri di Roma, la 'Silicon Valley' d'Italia".

Il municipio più povero

Il VI municipio detiene, purtroppo, diversi primati negativi a Roma. È uno dei municiip di Romai dove si guadagna di meno, in alcuni quartieri mancano i medici i base e ci sono tantissimi giovani seguiti dai servizi sociali. Tor Bella Monaca sta cercando da anni il suo riscatto anche tramite i lavori di rigenerazione avviati nel “Ferro di Cavallo”. Senza, però, un miglioramento complessivo della qualità della vita tramite il lavoro sarà difficile, se non impossibile, assicurare agli abitanti del sesto un deciso cambio di rotta.