Tor Bella Monaca oltre i blitz antidroga. La vita "dell'infamona" e dei cittadini perbene

Nel quartiere i pusher la chiamano “l’infamona” o “la spia delle guardie”. Questo perché da anni denuncia quello che accade tra i palazzoni delle case popolari a Tor Bella Monaca, in via di Santa Rita da Cascia, via dell’Archeologia e non solo. Tiziana Ronzio, operatrice sanitaria, attivista e presidente dell’associazione Torpiùbella, vive da anni sotto scorta proprio per le numerose denunce contro il malaffare. Nominata Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana da Sergio Mattarella, Ronzio ha ricevuto, lo scorso 29 ottobre, il “Premio nazionale Paolo Borsellino” per il suo impegno civile. Un’attività meritoria che, però, ha delle conseguenze pesanti nella vita di tutti i giorni.

Lo scontro con i Moccia

Uno dei momenti di maggiore tensione risale al giugno del 2021 quando l’attivista aveva raccontato di essere stata minacciata da Giuseppe Moccia, coinvolto in passato per diverse indagini per droga, al culmine di una lite nata tra il figlio di lei e un altro automobilista in via Santa Rita da Cascia. Un episodio non isolato per Ronzio che, quotidianamente, “sfida” un quartiere che non la vede di buon occhio. Del resto, nel corso degli anni la sua attività ha sottratto spazio ai criminali, come accaduto di recente con la terrazza della torre 50.

I blitz antidroga

Negli ultimi mesi sono stati diversi i blitz antidroga. A giugno 2023, erano stati sequestrati bene ad un capo piazza di Tor Bella Monaca che, dalla sua attività, guadagnava fino a 20 mila euro al giorno. Era solo il preludio ad altre operazioni ancora più grandi, arrivate soprattutto dopo l’attentato al prete anti spaccio Don Antonio Coluccia. Il 7 settembre su via dell’Archeologia si sono presentati ben 600 uomini delle forze dell’ordine, supportati anche da un elicottero . Neanche una settimana dopo una nuova operazione, dopo l’omicidio di Daniele Di Giacomo, che ha portato ad un arresto e nove denunce. Arriviamo quindi ad ottobre con una nuova operazione antidroga che ha portato all’arresto di 27 persone.

La vita oltre i blitz

Una volta che le forze dell’ordine hanno fatto il loro lavoro rimane, per chi abita nelle case popolari, una vita scandita da paura e da regole non scritte che tutti, però, conoscono molto bene. Una di queste, forse la più importante, è spesso violata da Tiziana Ronzio: non disturbare pusher e vedette.

“Proprio ieri, martedì 7 novembre, ho litigato con uno spacciatore dalla finestra del mio appartamento – racconta Ronzio a RomaToday – prendendosi una pausa, è entrato tra le torri 50 e 40 per andare a fare i suoi bisogni. Mi sono lamentata e, ovviamente, sono stata presa a male parole. Questa è solo una delle angherie che le persone per bene vivono ogni giorno”. Non tutti, giustamente, hanno il coraggio di Ronzio che sta pagando, eccome, il suo attivismo. “Mi fa male – racconta ancora – quando vedo i bambini tornare a casa e sono costretti a camminare tra pusher e vedette”. Lei denuncia e solo grazie alla scorta, probabilmente, non subisce conseguenze più gravi. Altri, comprensibilmente, preferiscono trovare un modo per “sopravvivere” a quello che è un vero e proprio incubo quotidiano.

Nessuno si affaccia alle finestre

Un’altra delle regole non scritte riguarda le finestre. È “vietato” affacciarsi e guardare all’esterno per non passare per spia. “Purtroppo in tanti non si rendono conto di come si vive in queste case – riprende Ronzio – e la cosa peggiore è pensare ai tanti bambini che vivono immersi in queste situazioni”. Un quartiere che ha paura di denunciare e che si rifugia, quindi, nell’omertà: “Ho decine di messaggi, mail e segnalazioni arrivati alla mia associazione di persone che chiedono un aiuto. Cittadini comuni che non vogliono denunciare per paura delle ripercussioni”.

Tiziana Ronzio ha due figli, uno di 27 ed uno di 23 anni che è riuscita tenere lontani da determinati giri. “Loro sono preoccupati per me ma come mamma devo dare il buon esempio e far sapere che non bisogna sottostare a certe prepotenze. Tempo fa, una signora è venuta da me a chiedermi aiuto. Il marito, infatti, era stato “sorpreso” a guardare fuori dalla sua finestra. Poi, è sceso a far passeggiare il cane ed è stato aggredito. Una spedizione preventiva, per fargli capire che certe cose non si fanno”.

Lungo le scale dei palazzi è un via vai continuo di pusher e vedette, per la maggior parte giovani, spesso minorenni. “Per loro la vita sembra facile. Guadagnano bene senza faticare troppo e, soprattutto, senza pensare alle conseguenze. Dico – continua Ronzio – che bisogna smetterla, però, con la retorica secondo la quale farebbero questa vita perché non c’è lavoro e non ci sono alternative. Bisogna dire la verità: molti di loro, se non tutti, preferirebbero continuare a lavorare nel mondo della droga piuttosto che andare a fare i muratori”.

Persone ai domiciliari

Secondo dei dati diramati a settembre, solo a Tor Bella Monaca vivrebbero circa 800 persone agli arresti domiciliari. “Le persone comuni hanno paura, sono spaventate. Non se la sentono di tornare a casa la sera da sole o uscire presto la mattina” racconta ancora Ronzio che, mentre parla con noi al telefono, racconta di vedere “degli spacciatori in azione in pieno giorno, sin dal mattino”. Sintomo che il fenomeno è di difficile risoluzione.

“Serve dare strumenti veri a queste persone per uscire da un vero e proprio circolo vizioso. Bisogna aiutare le famiglie a venirne fuori perché da soli, qui, è difficile se non impossibile. Una persona non è libera neanche di parlare dentro casa propria – continua Ronzio – per paura che qualcuno possa sentire quello che dici lungo dalle scale”.