Tor Bella Monaca, vandali in azione nel parco dedicato a Natascia Meatta

I vandali si sono messi in azione nella notte tra l’8 e il 9 febbraio. Hanno aspettato che l’area venisse chiusa per imbrattare panchine e cartelli. Frasi blasfeme e disegni oscene: questo hanno trovato su panchine e cartelli del parco Natascia Meatta i volontari del Comitato di Zona “Grotte di Pompeo”, realtà che cura il parco di via Erice, a Tor Bella Monaca.

Vandali in azione

L’unico aspetto positivo è che non sono stati rotti gli arredi o gli strumenti dell’area fitness. Basterà ripulire quello che è stato imbrattato per sistemare le cose ma rimane, comunque, l’amarezza per il gesto. Erano stati proprio i cittadini di zona, negli anni passati, a chiedere ed ottenere di intitolare il parco di via Erice a Natascia Meatta, donna di 40 anni uccisa dall’ex marito con un colpo di pistola alla testa, condannato al termine del processo a cinque anni di reclusione per omicidio colposo.

I volontari

Amareggiati i volontari che, anche prima di prendere in gestione l’area, si autotassavano e curavano il parco per renderlo fruibile per tutti i residenti. “Dispiace soprattutto per quello che rappresenta per noi il parco – spiega, a RomaToday, Antonio Eusepi, presidente del comitato di zona Grotte di Pompeo – purtroppo certi gesti si vedono anche altrove ma fa male vedere cosecome queste in un parco intitolato a Natascia”. È stata anche imbrattata l’area fitneess: “Quella è intitolata a Pino Licciardi, un volto molto noto del quartiere che per anni si è preso cura del parco” spiegano dal comitato. I volontari, intanto, si stanno già organizzando per ripulire gli arredi imbrattati e mettersi alle spalle, il prima possibile, questa triste vicenda.