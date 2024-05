Tor Bella Monaca, inaugurato il nuovo sportello antiusura nel territorio più povero di Roma

Uno sportello antiusura nel VI municipio, il più povero di Roma. Un punto di ascolto e consulenza per evitare che persone in difficoltà finiscano nelle mani dei “cravattari”, soggetti che prestano soldi con tassi di interesse altissimi. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha inaugurato questo nuovo servizio presso i locali dell’associazione Torpiùbella, su viale Santa Rita da Cascia 50. Un servizio svolto in collaborazione anche con il VI Municipio e Ambulatorio Antiusura onlus e reso possibile grazie a un finanziamento della Pisana.

Lo sportello a Tor Bella Monaca

Il nuovo servizio si chiama “sportello per l’educazione finanziaria e la prevenzione del sovraindebitamento”. Un nome che spiega bene la finalità dell’iniziativa. Il team che curerà lo sportello, infatti, non si occuperà soltanto delle persone che hanno a che fare con gli usurai. Lì, grazie ad avvocati e consulenti, sarà possibile anche analizzare le abitudini di spesa e ricevere consigli utili per non indebitarsi.

A disposizione dei cittadini, infatti, ci saranno i professionisti dell’Ambulatorio Antiusura Onlus, che offriranno consulenza legale gratuita. Chi avrà i requisiti potrà accedere ai fondi di prevenzione dell’usura messi a disposizione dal Mef e dalla Regione Lazio. Inoltre, gli utenti saranno accompagnati da un tutor che li aiuterà nel pagare i debiti e rimettere in ordine i conti. Lo sportello, come detto, è già attivo ma solo nei prossimi giorni verranno definiti con esattezza i giorni di apertura e gli orari. Saranno presenti anche i volontari dell'associazione Torpiùbella, realtà fondata dal'attivista Tiziana Ronzio.

"Tenevo tantissimo a essere qui alle torri di Tor Bella Monaca dove abbiamo inaugurato lo sportello antiusura – ha dichiarato, in una nota, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca - questo quartiere è al centro dei pensieri della nostra amministrazione. Insieme al prefetto di Roma Lamberto Giannini, al capo di gabinetto Giuseppe Pisano, al commissario dell’Ater di Roma Orazio Campo e al responsabile dell’Osservatorio per la legalità, il generale Serafino Liberati, siamo costantemente impegnati per ridare dignità e legalità a quest'area così importante. L’associazione TorPiùBella sta facendo un lavoro straordinario e sono grato a tutti coloro i quali si mettono in gioco per la legalità. La sfida sociale che riguarda Tor Bella Monaca non ha colore politico e riguarda tutte le istituzioni” ha concluso Rocca.

Un altro sportello a Ponte di Nona

Giorni prima di questa inaugurazione, il VI Municipio ha firmato un altro protocollo d’intesa, sempre con l’Ambulatorio Antiusura, per un altro sportello anti usura che sorgerà all’interno del centro commerciale Roma Est di Ponte di Nona, all’interno dei nuovi uffici dell’anagrafe. Grazie al protocollo d’intesa con verranno promossi e attuati interventi mirati a prevenire e contrastare i fenomeni criminali e a diffondere la cultura della legalità, della solidarietà e dell’uso responsabile del denaro.