Tor Bella Monaca, rubati i regali di Natale destinati ai più poveri

C’erano i regali di Natale preparati dai bambini delle scuole di Roma e provincia. Inoltre, erano pronti anche i pacchi alimentari e i prodotti “agea” da dare ai più poveri. Invece, nella notte tra l’11 e il 12 dicembre, la stessa durante la quale ci sono stati dei raid nelle scuole di Tor Bella Monaca, è stata saccheggiata la sede dell’associazione Santa Rita Odv di via Fratelli Mazzocchi, nel VI municipio. Nell’occasione è stato danneggiato anche il camion frigorifero che i volontari usano per trasportare i pasti.

Le scatole di Natale

Sono state in tutto 707 le scatole di Natale rubate e realizzate grazie al progetto promosso dall'assocazione “Wow Wonder of world - amici per sempre Odv” di Claudia Graziani, destinate ai bambini bisognosi di Roma. “Le scatole erano pronte per essere consegnate – spiega, a RomaToday, il presidente dell’associazione Carlo Ronzio – hanno forzato la saracinesca ed hanno portato via questi regali fatti, soprattutto, con materiale riciclato”. Oggetti, quindi, di pochissimo valore economico ma con un grande valore affettivo.

Rubate derrate alimentari

I ladri non si sono fermati ai regali per i più poveri. Sono stati portati via anche i prodotti alimentari marcati “agea”, ovvero prodotti non commerciabili, consegnati dal ministero delle politiche sociali tramite il banco alimentare e che l’associazione destina alle persone con un Isee inferiore ai 7 mila euro. Sono spariti 240 barattoli di pelati, cioccolata e pacchi alimentari che erano già pronti per la consegna.

È stato anche forzato il furgone frigo, donato da un ferramenta, che però è stato fortunatamente riparato. “Spero che le persone si mettano una mano sulla coscienza – ha detto Ronzio - e facciano qualcosa per i poveri. Basta un pacco di pasta e possiamo aiutare tante famiglie”.