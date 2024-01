Tor Bella Monaca, nel giorno della Befana premiate le 'Stelle delle Torri'. Ecco chi sono

Sportivi, cantanti e attori ma anche artigiani o semplici cittadini. È tutto pronto per assegnare gli “oscar” del VI municipio. Venerdì 6 gennaio, a partire dalle ore 9 nel villaggio di Natale a Grotte Celoni, verranno premiate quelle personalità del territorio che si sono distinte nel corso del 2023. Parliamo della seconda edizione delle 'Stelle delle Torri', un’iniziativa pensata per dare lustro ad un municipio che, purtroppo, è famoso soprattutto per il disagio, lo spaccio o la .

L’impegno sociale

Non potevano mancare per il loro impegno nel sociale don Antonio Coluccia, il prete anti spaccio, e Tiziana Ronzio, sempre attivi e disponibili per portare dignità e decoro nei quartieri e che, tra l’altro, hanno anche vinto il premio nazionale “Paolo Borsellino”. Entrambi verranno premiati come “stelle” del territorio. Per il suo coraggio, verrà premiato Luca Cinelli, che il 15 agosto ha salvato due persone che stavano affogando presso Marina di Minturno. Menzione particolare nelle eccellenze artigianali per Vigorito, panificio che ha vinto il premio come miglior panettone del Lazio, e Casata Mergè, Alma Vini srl come miglior vino laziale.

I premi artistici

Nel campo musicale, verrà premiato Luca Giordano, tenore allievo di Katia Ricciarelli. Premi anche per la la Barocchi school, da cui è emerso il campione italiano di coreografia Christian Barocchi, la asd Dancing Queen e il presidente Christian Scaramella, i cui allievi hanno rappresentato e vinto manifestazioni nazionali e internazionali. Riconoscimento anche per la scuola New Professional Dance del direttore Stefano Rota per la vittoria dei suoi allievi dei campionati italiani di ballo latino. Infine, premio per gli Abracadown, compagnia teatrale che si esibisce al teatro Olimpico e al teatro Brancaccio persino con Maurizio Battista

Sport

È indubbio che a Tor Bella Monaca occorre sapersi difendere e, spesso e volentieri, le palestre dove si insegnano le arti marziali sono dei luoghi nei quali fuggire dai problemi legati alla criminalità. Non stupiscono, quindi, i numerosi successi ottenuti nel 2023 nel mondo dello sport e, in particolare, dei combattimenti. Il VI Municipio premierà i pugili della palestra Roma Boxe Torre Angela, i cui allievi hanno vinto numerose competizioni nazionali e internazionali, il team Martini di kick boxing con il campione del mondo Gioacchino Scherillo, e il giovane Cristian Torre, campione juniores di karate. Saranno premiati anche Daniele e Giacomo Ricci, vice campioni italiani di pattinaggio su ghiaccio della asd Ponte di Nona e vincitori di singolo e coppia in Europa.