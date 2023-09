Riqualificazione a Tor Bella Monaca, il Pd vuole i soldi dalla Regione. Per il minisindaco Franco la proposta è "strumentale"

Se il Governo non ottiene quei soldi che ci pensi la Regione Lazio. è la sintesi della mozione che il gruppo del Partito democratico in VI Municipio ha deciso di presentare e sottoporre all’assemblea municipale. Un documento che arriva dopo il definanziamento, tra gli altri, dei fondi del Pnrr dedicati ai piani urbani integrati, tra i quali quelli destinati alla riqualificazione di Tor Bella Monaca. Se da una parte arrivano rassicurazioni da parte del governo Meloni sul fatto che quei lavori verranno comunque realizzati trovando i soldi da altri capitoli di spesa, dall’altra rimane la preoccupazione che possa sfumare forse il più grande progetto di riqualificazione mai pensato per le Torri.

Il progetto per Tor Bella Monaca

In ballo per Tor Bella Monaca c’è un’opera da circa 121 milioni di euro complessivi in grado di cambiare completamente volto al quartiere. è previsto, infatti, il rifacimento dell’R5 in via dell’Archeologia, proprio quella strada dove c’è stato l’attentato al prete anti spaccio, Don Antonio Coluccia, e il maxi blitz delle forze dell’ordine. Parliamo di una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa favorita anche dal degrado che ruota tutto intorno a queste zone.

La mozione

Nella mozione protocollata il 12 settembre e firmata dai consiglieri Fabrizio Compagnone, Fabiana Battistoni, Flavio Mancini e Gianfranco Gasparutto, si sottolinea come il “definanziamento di questi progetti” andrà a colpire “in maniera più forte quelle aree della Capitale che invece hanno bisogno di un sostegno maggiore e che hanno la necessità di essere riconnesse al tessuto urbano e sociale del resto della città, proprio come dovrebbe essere il quartiere di Tor Bella Monaca”. Per questo, i dem vogliono che il presidente del VI Municipio, Nicola Franco, e gli assessori si attivino presso il “presidente della Regione Lazio e la relativa giunta affinchè tali opere possano essere realizzati con fondi regionali”.

Questa mozione appare, per forza di cose, una forte provocazione politica. Del resto, il Pd è consapevole che, neanche una settimana fa, una mozione firmata dall’ex assessore regionale Massimiliano Valeriani è stata bocciata in consiglio. L’esponente dem, infatti, chiedeva alla Regione Lazio di farsi carico dei 170 milioni di euro di progetti per le periferie romane tagliate dopo al cabina di regia di luglio.

Controlli in ritardo

Dopo l’attentato a Don Antonio Coluccia, il presidente del VI Municipio Nicola Franco aveva scritto una lettera al Governo per chiedere un intervento sul territorio. Con l’occasione, aveva anche attaccato il Comune di Roma che, per quanto riguarda i cantieri del Pui, era in forte ritardo sui censimenti dei locali interessati dall’intervento.

Mozione strumentale

Contattato da RomaToday, il presidente del VI Municipio Nicola Franco definisce la mozione “strumentale. Sono reduce – racconta - da un incontro in Campidoglio con l’assessorato al decentramento amministrativo per parlare proprio del PUI a Tor Bella Monaca e dello stato di avanzamento lavori. Io credo che qualcuno voglia fare terrorismo perché stiamo lavorando sui progetti. Al di là delle notizie uscite non c’è ancora nulla di ufficiale. L’ amministrazione di Roma Capitale e il Municipio stanno lavorando nel rispetto dei tempi. Non si capisce perché dovremmo fare una cosa che non è stata ufficialmente finanziata. Inoltre, il ministro Fitto ha detto che se il finanziamento del PUI non dovesse rientrare nel PNRR allora verrà finanziato coi fondi ordinari e io, personalmente, mi fido del ministro che, peraltro, ho invitato a Tor Bella Monaca. Sono il capofila di questa battaglia per il nostro municipio”.

Franco rincara la dose, definendo la mozione come “un atto improprio, è una corsa in avanti per strumentalizzare. Mi rifaccio alle parole di Gualtieri, ovvero che siamo tuti sulla stessa linea. Inoltre, col buco in bilancio lasciato da Zingaretti non credo sia possibile far gravare sulla Regione Lazio altri 189 milioni di euro che il governo, ripeto ancora, si è impegnato a garantire. Dobbiamo lottare, ripeto, per farli rimanere nel Pnrr ma, in ogni caso, è stato detto che non verranno cancellati. Alla Regione chiederò altro, come il finanziamento della cittadella delle arti e dei mestieri”.