Tor Bella Monaca, nella "torre della legalità" uno spazio per i nuovi lavoratori digitali

Un laboratorio digitale nel cuore di Tor Bella Monaca. Un nuovo luogo di ritrovo, soprattutto per ragazzi e ragazze, che verrà inaugurato in uno spazio che era in mano alla criminalità grazie al bando “Vitamina 2G” prenderà vita su via Santa Rita da Cascia 40 il progetto “R ∞ - Hub di cultura digitale”, grazie all’impegno di Riccardo Carbone e Lara Stenti, due giovani di Tor Bella Monaca, dell'associazione Lightbringer. Del resto la “R” del progetto cita le case popolari del quartiere della Capitale che, solitamente, sono seguite da un numero. In questo caso è stato scelto il simbolo dell’infinito, per alludere, appunto, alle illimitate possibilità che oggi offrono le nuove tecnologie digitali.

Il progetto

Il progetto intende creare un polo creativo in grado di supportare diverse espressioni della cultura digitale contemporanea. I contenuti per il web e i social media sono la componente privilegiata dell’intervento ma sono previste anche attività inerenti, ad esempio, ai videogiochi. Tra i progetti c’è quello di creare una sala per partite in “lan” così come quello di mettere a disposizione attrezzature e risorse per sviluppare nuovi videogame, un’industria ormai sempre più in crescita in Italia e nel mondo. Il tutto grazie non solo ai fondi di Vitamina G ma anche alla partnership con Iref e Torpiùbella, per quanto riguarda il terzo settore, l’Ater, la Regione Lazio e il VI Municipio per i partner istituzionali fino ad arrivare ai privati.

Alla base del progetto c’è quella di aiutare i creatori digitali del futuro, una figura professionale trasversale e fondamentale non solo per chi si mette in proprio ma anche nelle strategie comunicative di aziende, amministrazioni pubbliche e organizzazioni non profit. Streamer e youtube odierni realizzano ormai prodotti in maniera sempre più professionale e complessa. Il progetto R∞ intende creare uno spazio per supportare le idee, le intuizioni e i progetti dei creator della Regione Lazio, fornendo loro attrezzature, competenze e uno spazio fisico dove incontrarsi, scambiare idee e condividere progetti.

Torre della legalità

Questa iniziativa assume un valore ancora più importante perché verrà riconsegnato alla comunità uno spazio inutilizzato dal grande valore simbolico. Al piano terra della “Torre della legalità” al numero di 40 di viale Santa Rita di Cascia a Tor Bella Monaca l’associazione Torpiùbella si è resa disponibile a fornire un locale in corso di ristrutturazione da parte dell’Ater. Nello specifico, si tratta dell’”ex palestra Sparapano”, sgomberata ormai anni fa. Il nuovo laboratorio digitale verrà aperto al pubblico nei prossimi mesi per consentire, specialmente, l’allestimento degli spazi.

Corner creativi

Verranno realizzati quattro corner creativi. Uno sarà dedicato allo streaming per la realizzazione di dirette web professionali in multi-cam. Per rendere l’ambiente adatto a realizzare contenuti di buon livello dovrebbe essere reso disponibile anche un adeguato impianto luci e audio.

Un altro spazio sarà dedicato alla formazione e al lavoro e uno alla musica digitale. Quest’ultimo verrà organizzato per ospitare una workstation attrezzata per la registrazione di basi musicali alle quali aggiungere una voce. Infine, ci sarà un corner per la fotografia in studio.

Finalità

Uno degli obiettivi, oltre a quello di creare spazi ed opportunità di lavoro per i giovani, è anche quello di proporre una narrazione del quartiere di Tor Bella Monaca, tra i più difficili di Roma. per questo verrà anche attivata una web-radio, strumento attraverso il quale i promotori del progetto intendono diffondere contenuti capaci di mostrare l’altra faccia di Tor Bella Monaca.