Area bonificata e sgomberanti occupati, ora il progetto per lo spazio parkour può diventare realtà

Dopo la presa in carico dell’area avvenuta poco meno di due mesi fa, il VI Municipio delle Torri si appresta a far partire i lavori per la realizzazione dello spazio dedicato al parkour nell’area verde di via Aspertini, adiacente al Liceo Amaldi. A maggio di quest’anno, infatti, l’area era stata bonificata per rimuovere le tonnellate di rifiuti che la ricoprivano. Adesso, con l’imminente avvio dei lavori, c’è stata una nuova bonifica della zona che, con il nuovo spazio per lo sport, dovrebbe essere sottratta al degrado nel quale è rimasta per tanti anni.

Degrado a via Aspertini

Tra discariche abusive ed occupazioni, l’area di via Aspertini è sempre stata un simbolo negativo di Tor Bella Monaca. Gli sgomberi di persone che vivevano lì illegalmente non si contano più. Del resto, se un’area non viene riqualificata diventa subito terreno fertile per nuovi scenari di disagio. Ad aprile di quest’anno c’è stato l’ultimo sgombero che ha preceduto una bonifica effettuata da operatori dell’Ama, necessaria per rimuovere tonnellate di spazzatura. È arrivata, poi, l’acquisizione dell’area da parte del VI Municipio delle Torri che ha quindi richiesto un nuovo intervento di pulizia necessario per consegnare il cantiere.

Spazio per il parkour

È lo stesso presidente del VI Municipio, Nicola Franco, a spiegare le tempistiche dell’intervento. Dopo la pulizia dello spazio adiacente al Liceo Amaldi, “a partire dalla prossima settimana, in accordo con il servizio giardini, verrà effettuato, per la prima volta in assoluto, anche il diserbo della restante parte dell’area non interessata dai lavori. Ci siamo battuti con forza e determinazione per portare a casa questo traguardo portando all’attenzione anche del vice prefetto di Roma nel tavolo per l’osservatorio della sicurezza, la richiesta di intervento per lo sgombero degli occupanti abusivi e bonifica dell’area. Finalmente riusciremo a riportare decoro in questa area da anni dimenticata”.