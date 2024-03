Tor Bella Monaca, inaugurata a via Aspertini la "scala della legalità" dedicata agli eroi dell'antimafia

Alla presenza, tra gli altri, del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, del senatore Maurizio Gasparri e della deputata Rita dalla Chiesa, è stata inaugurata a Tor Bella Monaca, su via Amico Aspertini, la “scala della legalità”. L’iniziativa, che ricade in prossimità del 21 Marzo “Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, è stata pensata per manifestare gratitudine nei confronti di chi ha pagato con la vita la lotta contro la criminalità organizzata. Una scalinata che acquista ancor più valore perché realizzata in un territorio difficile come quello di Tor Bella Monaca.

Diciannove scalini

Diciannove scalini per celebrare gli eroi dell’anti mafia. Peppino Impastato, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Giuseppe Impastato, Piersanti Mattarella, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Loi, Don Pino Puglisi, Boris Giuliano, Giuseppe Di Matteo, Rosario Livatino, Pio la Torre, Paolo Bongiorno, Rita Atria, Libero Grassi, Gaetano Costa, Antonio Scopelliti, Giuseppe Fava, Don Giuseppe Diana sono i nomi impressi sugli scalini sullo sfondo tricolore.

“Uomini e donne che, con il sacrificio della loro vita, hanno contribuito a garantire la libertà di tutti noi – ha detto il presidente del VI Municipio, Nicola Franco - un progetto simbolico che servirà a ricordarci ogni volta che percorreremo quelle scale, come anche noi nel nostro piccolo, siamo chiamati a fare la differenza con il nostro comportamento e le nostre azioni”.

Facciamo barriera

“Oggi – ha scritto, a margine dell’inaugurazione, il vicepresidente Rampelli in un post sui social - la cosa bella che ci fa trovare qui insieme nel Municipio delle Torri, sotto la regia dell’infaticabile presidente Nicola Franco, è questa moltitudine rappresentativa del nostro popolo: ci sono gli uomini in divisa che abbiamo ringraziato molte volte e non ci stancheremo mai di farlo per la loro lotta contro il crimine; ci sono le istituzioni, i ragazzi liceali che sono le maggiori vittime, ma che possono essere il valore aggiunto per sottrarre terreno all’illegalità e alla criminalità. C’è Don Coluccia, ma c’è Nicola Franco che è un prete laico che si dedica a questo territorio anima e corpo per reclutare più persone possibili nell’esercito della legalità. Tutti qui a incarnare l’amore e la passione che vanno al di là della destra e della sinistra, che si mettono a disposizione di una causa più nobile”.

Problema sicurezza

Iniziative come queste fanno certamente rumore in un territorio come quello del VI municipio delle Torri. Lì dove c’è la più grande piazza di spaccio d’Europa e la popolazione più povera di Roma , la criminalità trova terreno fertile. Tra l’altro, parliamo di un’area vastissima sulla quale insiste un solo commissariato di polizia, il distretto Casilino, che può contare su solo 101 agenti. Mandare un messaggio di legalità ai più giovani è importante, fondamentale, specialmente in un periodo in cui neanche le scuole di Tor Bella Monaca e dintorni vengono risparmiate dalla furia dei vandali e dei criminali.