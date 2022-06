Tor Bella Monaca, il minisindaco e il prete coraggio al 'ferro di cavallo': "La prossima volta porteremo palloni"

Hanno indossato rispettivamente la fascia da minisindaco e l'abito talare per percorrere le strade del 'ferro di cavallo', una delle piazze di spaccio più grandi del Paese. Siamo in via dell'Archeologia, a Tor Bella Monaca e i protagonisti sono Nicola Franco, presidente del Municipio Roma VI delle Torri e don Antonio Coluccia, il prete coraggio già attivo in altre periferie della Capitale. "Abbiamo voluto portare la presenza delle istituzioni per dimostrare che questo spazio non è 'cosa loro', la prossima volta verremo con i palloni e giocheremo insieme ai ragazzi" ha detto il minisindaco di viale Cambellotti ai nostri taccuini.

Il 'ferro di cavallo' è uno dei tanti comprensori di palazzine popolari costruiti negli anni '80 nel quartiere Tor Bella Monaca, periferia est di Roma. È detto così perché la sua conformazione a U ricorda molto l'oggetto – generalmente di ferro – inchiodato allo zoccolo del cavallo. È noto, soprattutto, per essere una importante piazza di spaccio aperta h24: tra queste vie i blitz delle forze dell'ordine sono molto frequenti.

"I clan che gestiscono il traffico di stupefacenti, a Tor Bella Monaca come altrove, sono abituati a considerare come loro proprietà l’intera area che pattugliano. Non sarà più così: la nostra è una lotta serrata contro la droga e contro chi si arricchisce vendendo morte. La droga fa schifo e non saremo mai stanchi per continuare a ribadirlo" ha detto Nicola Franco. E ancora: "Le vedette sono la base piramidale di tutto un sistema volto a sostituire lo Stato dove esso smette di esercitare la propria presenza. Il nostro passaggio vuole ricordare ai clan che le istituzioni ci sono e sono pronte a riappropriarsi degli spazi da loro occupati. Assieme a don Antonio, infatti, abbiamo intenzione di tornare e ‘affrontare’ altre aree di spaccio del nostro territorio" ha concluso il minisindaco di viale Cambellotti.