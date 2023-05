I dossi per fermare le gare clandestine a Tor Bella Monaca sono pronti, ma non si possono installare

I soldi ci sono, la gara è stata assegnata ma manca ancora il via libera definitivo. Il problema, che era già noto da tempo, è salito alla ribalta grazie ad un articolo di Lorenzo Nicolini per RomaToday nel quale si raccontano le gare clandestine di automobili lungo le vie di Tor Bella Monaca, con protagonisti i giovani rampolli dei clan criminali che vivono nel quartiere. Il presidente del VI Municipio, Nicola Franco, in occasione delle celebrazioni in memoria della Strage di Capaci, ha voluto annunciare l’imminente installazione di dossi per fermare questo fenomeno. Peccato che, per ora, la burocrazia stia fermando tutto.

I dossi

“Abbiamo chiesto ed ottenuto in bilancio fondi per fare gli attraversamenti pedonali rialzati” dichiara, a RomaToday, il presidente Franco. Verranno realizzati tra via Santa Rita da Cascia e via Quaglia e lungo via dell’Archeologia, arterie tra le più “gettonate” per le sfide automobilistiche. Per ora, però, i lavori ancora non sono partiti: “Abbiamo già i fondi ed assegnata la gara, stiamo aspettando il parere favorevole del dipartimento mobilità di Roma Capitale per installarli – continua il presidente del VI Municipio – purtroppo ci sono delle lungaggini, sembra incredibile vista l’emergenza ma siamo in attesa di questa risposta”. In tutto sono stati stanziati circa 100 mila euro per altri interventi simili che verranno realizzati su tutto il territorio.

Legalità

Mercoledì 24 maggio, a partire dalle ore 9:00 presso il Teatro Tor Bella Monaca in via Bruno Circino, si terrà la “Giornata della Legalità – 31 anni dopo la Strage di Capaci”. Un appuntamento durante il quale Nicola Franco vuole ribadire “la nostra ossessione per la legalità” che dovrà essere “l’incubo per i 14 clan mafiosi presenti sul nostro territorio. Dopo la fiaccolata di gennaio, che ha visto scendere centinaia di persone in marcia per Tor Bella Monaca, continuiamo a onorare il nostro impegno contro la criminalità, uno dei temi per noi assolutamente non negoziabili”. Tra questi interventi rientra, quindi, anche quello degli attraversamenti pedonali rialzati per fermare le corse notturne clandestine.

Strage di Capaci

Alla giornata di ricordo dell’attentato che tolse la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie e a tre uomini della scorta, parteciperanno 300 studenti di tre scuole medie, l’I.C. Francesca Morvillo, l’I.C. Giuseppe Impastato e l’I.C. Villaggio Prenestino. Ci saranno anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, il nuovo prefetto di Roma alla sua prima uscita pubblica, Lamberto Giannini, il questore di Roma, Carmine Belfiore, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, il comandante generale della Guardia di Finanza De Gennaro, il comandante generale della polizia di Roma Capitale Ugo Angeloni, il sindaco di Roma Gualtieri e altre alte cariche istituzionali. Parteciperanno anche Luciano Tirindelli, agente sopravvissuto della scorta del giudice Falcone, e il vicecomandante dei Ros, Gianluca Valerio, che racconterà come ha arrestato il boss Matteo Messina Denaro.