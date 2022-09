Tor Bella Monaca: dopo l’incendio, il Comune dimentica le 90 famiglie della torre rimaste al buio

Scoppia un incendio nel vano contatori e salta la corrente in novanta appartamenti. Dopo un primo sopralluogo svolto dai tecnici del Comune, decine di famiglie continuano a vivere al buio. Ma l’esasperazione prende il sopravvento e l’unica cosa possibile è provvedere da soli a sistemare tutto. Si rimboccano le maniche e riallacciano i fili, correndo grossi rischi. Ma nella torre di largo Brandizzi abitano ammalati e disabili, tra gli altri, e nessuno può stare senza corrente per tanti giorni.

Sì, sembra una storia assurda ma è realtà, è quello che succede nelle case popolari di Tor Bella Monaca gestite dal Comune di Roma che - ricordiamo, da ottobre dello scorso anno è amministrato dal centrosinistra. “Ormai faccio fatica anche a classificarci anche cittadini di serie b, semplicemente noi che abitiamo qui in periferia, non esistiamo. Tutti, indistintamente si ricordano di noi solo in campagna elettorale” ha commentato ai nostri taccuini Massimo Musumeci, presidente del comitato di quartiere ‘Tor Bella Monaca Rinasce’ che da anni denuncia lo stato di abbandono in cui versano le case popolari di largo Brandizzi.

“L’altro giorno è tornato un tecnico del Comune, sembra che il preventivo per ripristinare l’impianto sia stato accettato ma perché qua nessuno interviene?” ha aggiunto Musumeci. Gli inquilini del civico 5 della torre di largo Brandizzi hanno imbracciato scope, palette e vernice e hanno ripulito le aree comuni e ritinteggiato le pareti. Luigi, un altro inquilino, abita in questa palazzina popolare vicino a via dell’Archeologia dal 1983. Quando gli si chiede cosa è stato fatto negli ultimi quarant’anni la risposta è secca: “Poco e niente”. E, nonostante si avvicendino colori politici al governo della città, le torri di largo Brandizzi continuano a essere dimenticate. “Siamo persone, non siamo animali” ha concluso Musumeci.