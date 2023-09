A Tor Bella Monaca ogni sabato verrà occupata una piazza di spaccio

Un quartiere di nuovo sotto shock che cerca di reagire. La comunità sana di Tor Bella Monaca non si tirerà indietro neanche dopo l’omicidio di Daniele di Giacomo avvenuto nel pomeriggio di giovedì 14 settembre. Il VI municipio, insieme all’associazione Tor Più Bella, ha organizzato, per sabato 16 settembre, la “Carovana della legalità e del decoro”. L’obiettivo è semplice: occupare una grande piazza di spaccio e “portare il bello dove, oggi, sembra avere spazio solo il brutto”.

La carovana della legalità

I cittadini si ritroveranno in via Santa Rita da Cascia, a poca distanza dal luogo dell’omicidio, dalle ore 09:00 a seguire. “La Carovana – ha spiegato in una nota il minisindaco Nicola Franco - vedrà la partecipazione, oltre al Municipio e a Tor Più Bella, dell’infaticabile prete antispaccio don Coluccia, di associazioni di quartiere, Croce Rossa, Ama, servizio giardini, protezione civile e tanti cittadini volontari, tutti impegnati nell’opera di pulizia di questo territorio. Ad accompagnarci, le forze di polizia che presidieranno il territorio”.

Una carovana ogni sabato

La presenza dei militari sarà indispensabile, soprattutto per garantire l’incolumità di tutti. Volontari e istituzioni andranno ad occupare una piazza di spaccio fermando, quindi, lo smercio di droga. Per questo c’è il pericolo di una qualche reazione da parte dei delinquenti che fanno affari poco leciti. “Inizieremo dall’area cani e dal bocciodromo e ogni sabato andremo in una piazza di spaccio diversa, con l’obiettivo di portare il bello dove oggi c’è solo il brutto”.

Tor Bella Monaca resiste

Un appuntamento simile c’era stato sabato 2 settembre. Grazie, ancora una volta, all’impegno dell’attivista antimafia Tiziana Ronzio, donne e uomini del quartiere erano scesi in strada per pulire via dell’Archeologia. Una risposta, questa, all’attentato a Don Antonio Coluccia per testimoniare che, nonostante tutto, a Tor Bella Monaca esiste un tessuto sociale che non vuole cedere a nessun costo. La giornata di pulizia, poi, è stata replicata anche il 9 settembre. Questa volta, insieme ai volontari, c’erano anche gli operatori dell’Ama e le forze dell’ordine. Una situazione, però, che non ha scoraggiato una persona che, davanti a tutti, ha lanciato una bottiglia di vetro contro i volontari, ferendo una donna.

Un nuovo blitz

Intanto, il giorno dopo l’omicidio di Daniele di Giacomo, c’è stato un nuovo blitz dei carabinieri nel quartiere, dopo la maxi operazione interforze dello scorso 7 settembre al R5. Un blitz pianificato dal prefetto di Roma Lamberto Giannini durante il quale sono state effettuate decine di perquisizioni nel corso delle quali un uomo è stato arrestato e un altro denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con il sequestro di 100 grammi di hashish e il sequestro di circa 1000 euro in contanti.