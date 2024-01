A Tor Bella Monaca arriva la Befana dell'associazione Salvamamme

L’imminente futuro non presenta sviluppi positivi. Intanto, però, c’è da regalare momenti di felicità per i bambini. L’associazione Salvamamme di Roma sarà presente venerdì 5 gennaio all’ice park di Grotta di Celoni, a Tor Bella Monaca, per il tradizionale appuntamento con la Befana. Oltre 200 bambini e bambini riceveranno dei regali per chiudere in bellezza le festività.

Pattinaggio gratuito

Nel corso della giornata, i bambini ospiti dell’associazione potranno pattinare gratuitamente nell’ice park dalle 10:30 alle 17:00. Saranno a disposizione giochi, giocattoli e dolci per tutti. La Befana di Salvamamme consegnerà doni a 200 bambini di famiglie fragili. Non mancheranno le classiche calze, cucite e riempite dalle volontarie di Piccoli Giganti onlus. L’evento sarà accompagnato dalla voce della poliedrica cantante jazz Cinzia Tedesco. I bambini e le bambine, accompagnati dalla presidente di Salvamamme, Maria Grazie Passeri, avranno l’occasione di mangiare il panettone insieme alle loro mamme. Parteciperanno alla giornata anche la presidente dell’assemblea capitolina, Svetlana Celli, e il presidente del VI Municipio, Nicola Franco.

Associazione Salvamamme in difficoltà

Lo scorso 21 dicembre l’associazione Salvamammme annunciava, a sorpresa, lo stop al servizio a sostegno alle famiglie in difficoltà, tramite la donazione di pacchi di cibo . Nonostante questo, il sodalizio non ha voluto rinunciare al Natale, facendo felici oltre 1000 bambini solo negli ultimi giorni.

Stop ai servizi dal 7 gennaio

“In attesa che le promesse del Comune di Roma diventino una certezza – si legge in una nota di Salvamamme - dopo il 7 gennaio, come già annunciato, dirà no alle migliaia di famiglie che donano le loro cose con tanto amore, e alle migliaia di famiglie che le ricevevano e che ogni mese potevano contare sulla spesa per poter andare avanti. Salvamamme in questi 25 anni ha cresciuto una generazione, ma non riesce più a contenere l’onda d’urto delle tantissime famiglie che richiedono un intervento di aiuto”. Troppe richieste e sempre meno soldi: il mix perfetto per dover, gioco forza, chiudere i battenti.

Donne vittime di violenza e bambini malati

L’associazione, se non dovesse arrivare un aiuto in extremis da parte delle istituzioni, manterrà dei servizi attivi solo per le donne vittime di violenza e i bambini malati. Tutti gli altri riprenderanno quando ci saranno le condizioni economiche e una struttura adeguata al numero crescente di famiglie disagiate sostenute dall’associazione. “Festeggiamo i bambini di cui abbiamo avuto cura in questi anni - dichiara Grazia Passeri, presidente del Salvamamme - siamo intervenuti migliaia di volte in situazioni ultimative, senza se e senza ma, e in tempo reale, di giorno e di notte. Ora, stanchi oltre ogni limite, aspettiamo un aiuto dalle amministrazioni pronti a riaprire le nostre braccia alle famiglie appena le condizioni saranno possibili”.