Tor Bella Monaca, presentati 40 nuovi carabinieri che presidieranno il territorio

Sono stati accolti dagli applausi di tutti i consiglieri, assessori e presidente. Quaranta nuovi carabinieri che prenderanno servizio nelle cinque stazioni del territorio del VI municipio per garantire alla popolazione maggiore sicurezza e legalità. Nuovi rappresentanti delle forze dell’ordine che andranno a pattugliare i quartieri più difficili della Capitale, da Tor Bella Monaca a Torre Angela passando per Borghesiana.

Nuovi carabinieri a Tor Bella Monaca

La cerimonia di benvenuto è avvenuta prima dell’inizio del consiglio municipale. Seduti, tra le fila del pubblico, c’erano uomini e donne dell’Arma che hanno ricevuto anche un “premio” da parte delle istituzioni municipali. I 40 nuovi carabinieri affiancheranno i colleghi di ogni ordine e grado già in servizio delle stazioni carabinieri Tor Bella Monaca, Tor Vergata, Tor Tre Teste, Settecamini e San Vittorino Romano. "Il Governo ascolta finalmente le nostre istanze" ha detto il presidente Franco che ha ringraziato, oltre all'esecutivo nazionale, anche "il comando regionale e il comando provinciale per la sensibilità con cui hanno deciso di rispondere alle nostre richieste".

“Questa è una giornata storica – ha detto il presidente Nicola Franco - in questi ultimi mesi si è parlato di Tor Bella Monaca e del problema sicurezza. Per questo ringrazio l’Arma dei carabinieri perché ha risposto subito alla richiesta di aiuto che questo territorio esprime praticamente da sempre. Grazie alla benevolenza del comandante regionale, che ieri era sul nostro territorio, oggi è possibile accogliere nuovi carabinieri in un municipio conosciuto per i record negativi”.

A dare ufficialmente il benvenuto alle nuove leve Andrea La Fortuna, vicepresidente e assessore alla sicurezza nonché carabiniere. Franco ha poi svelato anche un “retroscena”. Sarebbe stato, infatti, il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, “l’artefice” di questo potenziamento dei presidi sul territorio. “Ringrazio il vice presidente Rampelli – ha detto Franco - e il senatore Maurizio Gasparri al quale mi sono rivolto e che si è subito attivato”.