Tor Bella Monaca, ancora minacce a Tiziana Ronzio: "Ho pensato di andare via dal quartiere..."

"Ero in casa quando ho sentito odore di bruciato e percepito del fumo, era stato dato alle fiamme un sacchetto che avevo poggiato sul pianerottolo che sarei andata a buttare poco dopo. Ho avuto paura. È l'ennesimo atto intimidatorio nei miei confronti, sono stanca. Vorrei andare via da questo quartiere ma poi penso ai sacrifici fatti fino ad ora e se andassi altrove, vincerebbero i cattivi". È un fiume in piena Tiziana Ronzio, presidente dell'associazione 'Tor Più Bella', attiva presso la torre del civico 50 in viale S.Rita da Cascia, nel quartiere Tor Bella Monaca.

La donna, minacciata ancora recentemente, è stata nominata ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana "per l’impegno e lo spirito di iniziativa con cui si dedica alla riqualificazione strutturale e sociale del quartiere di Tor Bella Monaca a Roma" dal presidente Sergio Mattarella nel dicembre del 2019. Qualche anno prima, Ronzio, insieme a un gruppo di abitanti della palazzina, ha fondato l'associazione 'Tor Più bella' per portare alla ribalta i disagi che vivono gli inquilini della torre: un degrado non solo strutturale ma anche sociale. Le loro denunce non sono rimaste lettera morta e hanno contribuito all'avvio dei lavori di riqualificazione dell'immobile da parte di Ater.

E così, la torre grigia di 15 piani, è stata colorata con vernice gialla, alcuni locali occupati sono stati liberati e possono essere vissuti dai condomini come spazi di socialità per combattere l'abbandono, soprattutto istituzionale. "Il sindaco Gualtieri ha fatto tante promesse ma poi non lo abbiamo più visto – ha detto ancora Ronzio ai nostri taccuini – Eppure la presenza delle istituzioni è importante da queste parti perché scoraggia gli atti criminali, le prepotenze e le vessazioni. Bisogna intervenire e fare presto, sono ancora troppi i giovani che si cadono nella rete dello spaccio".