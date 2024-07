Per la sicurezza nelle scuole il VI Municipio si rivolge ai privati per installare telecamere intelligenti

Uno sponsor per installare videocamere intelligenti e difendere le scuole del VI municipio. Il territorio delle Torri, tra i tanti problemi che ha, è alle prese da anni con gli atti vandalici e i furti negli istituti scolastici. Da aprile 2023 a febbraio 2024, tanto per fare un esempio, erano state registrate ben 67 effrazioni nelle scuole. Un numero in aumento visto che i raid non si sono fermati neanche nei mesi successivi. Così, in attesa di capire se da Roma Capitale arriveranno i soldi per installare, nelle scuole del territorio, grate e videocamere, si cercano modi alternativi per limitare ladri e vandali.

Videocamere intelligenti con lo sponsor

Il VI Municipio ha preparato un avvio pubblico per “il reperimento di sponsorizzazione tecnica per l’installazione di telecamere con intelligenza artificiale” presso tre scuole del territorio. L’aspetto più interessante è che per l’amministrazione non ci saranno spese da affrontare.

Infatti, la società Key to Business srl ha avanzato una proposta di sponsorizzazione tecnica per installare gli occhi elettronici per un periodo di almeno tre mesi, prorogabili. In “cambio”, chi parteciperà all’avviso pubblico e si occuperà dei lavori, potrà affiggere “una targa che comunichi l’attività svolta dallo sponsor”. In sintesi, chi si sobbarcherà le spese dell'intervento avrà in cambio la possibilità di farsi pubblicità fuori dagli istituti coinvolti. Il valore economico della sponsorizzazione è di 14.500 euro che rappresenta l’importo minimo per la selezione degli operatori interessati.