Giardinetti: al parco Santarelli arriva la videosorveglianza

Videocamere di sorveglianza sono state installate all’interno del parco Santarelli a Giardinetti, nel Municipio Roma VI. “È il primo passo di un progetto che vedrà anche la collaborazione delle associazioni del territorio che effettueranno la ‘guardiania’ nei parchi municipali” ha spiegato Nicola Franco, presidente delle Torri annunciando che nelle prossime settimane avverranno le installazioni anche presso il parco Milena e in via della Riserva Nuova.

Non di rado, il parco Santarelli a Giardinetti è stato bersaglio di atti vandalici. Tra i più eclatanti, la distruzione della statua della Madonna esposta all’interno dell’area: l’episodio, avvenuto nel 2018, ha creato non poca indignazione tra i cittadini che hanno chiesto a gran voce la messa in sicurezza dello spazio. “È un progetto che ho fortemente voluto. Dire che ne sono felice non sarebbe giusto perché non c’è niente di giusto nel dover sorvegliare e controllare un luogo che dovrebbe essere dedito al divertimento e alla serenità delle famiglie che lo frequentano” ha detto Nicola Franco annunciando la fine dei lavori per l’installazione degli impianti di video-sorveglianza.

Il minisindaco ha poi concluso: “Mi auguro di non dover mai ricorrere al controllo delle telecamere perché vorrà dire che tutto procede com’è giusto che sia. In caso contrario non faremo sconti di nessun tipo perché ciò che interessa a questa Amministrazione è il benessere e la serenità di tutti gli abitanti”.