Street basket e skate park, largo Mengaroni rinasce con Bulgari

Un campo da street basket, uno skate park, un’area giochi e anche nuove alberature e pavimentazioni. Largo Mengaroni, una delle piazze di Tor Bella Monaca oggi abbandonata all’incuria e al degrado, rinasce grazie al progetto di rigenerazione urbana e sociale firmato dalla Fondazione Bulgari che da mesi ha avviato un processo di programmazione partecipata insieme agli abitanti del quartiere. Il cantiere sarà avviato il prossimo 13 settembre. “Il significato più autentico di questo intervento è rendere la riqualificazione fisica dello spazio un motore di riattivazione di comunità, che dovrà continuare ben oltre la conclusione dei lavori con la collaborazione di tutti gli attori, pubblici e privati” ha detto Giulio Cederna, direttore generale della Fondazione Paolo Bulgari.

Il processo partecipato avviato nell’estate del 2020

Era l’estate del 2020, quando gli attivisti della Fondazione Paolo Bulgari – impegnata a sostegno dell’infanzia e nella lotta alla povertà educativa – insieme agli esperti del team del Dicea (Dipartimento di Ingegneria dell’università Sapienza) hanno avviato gli incontri con gli abitanti del quartiere Tor Bella Monaca, in accordo con il Municipio VI e Cubo Libro, l’associazione di Mengaroni. L’obiettivo era Cresco, il ‘Cantiere di Rigenerazione Educativa: Scuola, Cultura, Occupazione’ che sarebbe stato realizzato anche presso la scuola ‘Melissa Bassi’. Un progetto che, attraverso l’incontro e l’ascolto, ha dato i suoi primi frutti già nei mesi scorsi quando sono state inaugurate le prime aule giardino di Roma, all’Istituto Comprensivo di via dell’Archeologia. Nell’ambito del progetto, anche la riqualificazione di largo Mengaroni che sarà avviata nei prossimi giorni.

Largo Mengaroni rinasce con Bulgari

Nei giorni scorsi, dopo un lungo iter amministrativo, il Comune di Roma e il Municipio VI hanno consegnato l’area di largo Ferruccio Mengaroni alla Fondazione Bulgari che può avviare il cantiere. Sulla piazza anche l’associazione Cubo Libro (parte del progetto) e il ‘Chentro’ sociale, da tempo ormai punti di riferimento per gli abitanti del quartiere. Gli interventi, in calendario a partire dal 13 febbraio, dureranno nove mesi. in piazza verranno realizzati una nuova pavimentazione, il potenziamento dell’illuminazione, l’inserimento di nuove alberature, e la realizzazione di nuovi spazi adatti a molteplici utilizzi per categorie differenziate di utenti: un’area giochi per bambini con nuove attrezzature adatte alle diverse età. Anche un campo da street basket e uno skate park per i giovani, aree sosta e relax in cui ritrovarsi, con sedute e tavolini pensati per le persone anziane, uno spazio multifunzionale in prossimità del Cubo Libro per ospitare il gioco libero, eventi e spettacoli dal vivo.

L'intervento di rigenerazione urbana

“Un intervento che ha una ricaduta importante non solo nella rigenerazione urbana in un’area della città che ha fortemente bisogno di azioni di riqualificazione, ma che ha un fondamentale valore aggiunto per essere il frutto di un processo partecipativo che ha coinvolto attivamente il tessuto sociale del quartiere, con l’obiettivo di rafforzarne il senso di comunità” ha detto Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. Alle sue parole hanno fatto eco quelle del minisindaco Nicola Franco e dell’assessora allo Sport Flavia Cerquoni: “Siamo sempre più convinti che la seria e fattiva collaborazione tra istituzioni ed investitori privati sia fondamentale per il rilancio del nostro territorio”. Sul progetto anche Carlo Cellamare, professore di urbanistica presso il DICEA: “Il futuro di questo luogo è stato costruito con gli abitanti e con le realtà locali impegnate sul territorio; in questo modo, si dà senso all’intervento di riqualificazione radicandolo nella vita quotidiana e si rendono protagonisti i soggetti coinvolti, chiamati a prendersi cura della piazza nel tempo”.