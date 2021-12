Torre Angela: strade senza marciapiedi, gli abitanti chiedono sicurezza

Pedoni e disabili costretti a camminare in strada per l’assenza di marciapiedi. Siamo a Torre Angela, uno dei quartieri del Sesto municipio a est di Roma. “Vogliamo sicurezza, non possiamo raggiungere neppure la vicina fermata metro senza aver paura di essere investiti” hanno commentato alcuni residenti della zona. Intanto dal governo di viale Cambellotti l’annuncio: “E’ nostra intenzione cambiare volto al municipio”.

Le prime denunce da residenti in carrozzina: “La sicurezza su via del Torraccio di Torrenova è una chimera", commentavano anni fa dalle pagine del nostro giornale. Era il 2018 e nonostante gli appelli disperati di abitanti disabili ma anche di anziani e genitori con passeggini, nulla si è mosso. A distanza di anni anche altri residenti di Torre Angela e di via di Torrenova hanno denunciato nuovamente la mancanza di sicurezza sulla strada.

“Via di Torrenova è un’arteria importantissima, vitale per la viabilità dei nostri quartieri. Non è soltanto una strada che passa per Torre Angela, è il collegamento tra le consolari Prenestina e Casilina. L’assenza di marciapiedi è un male atavico che attanaglia questa e molte altre strade” ha commentato ai nostri taccuini Chiara Del Guerra, assessora ai lavori pubblici delle Torri.

Del Guerra annunciando di ‘voler cambiare volto al municipio’ ha specificato: “Sappiamo che i cittadini di Torre Angela chiedono i marciapiedi su via di Torrenova e hanno perfettamente ragione. Non sarà un lavoro semplice, perché esistono leggi e requisiti specifici per realizzarli. Con gli uffici, sto lavorando personalmente per trovare una soluzione che possa risolvere tale situazione”. Infine: “Nel prossimo triennio sono previsti numerosi scavi delle ditte di sottoservizi e quindi in questo momento non possiamo programmare ulteriori lavori di manutenzione”.