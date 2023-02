Porte girevoli alle Torri: Pelone torna in Fratelli d’Italia

Stefano Pelone torna in Fratelli d’Italia. A poco più di un anno dall’entrata nel gruppo Misto, il consigliere fa dietrofront e torna nella fila del partito di Giorgia Meloni. Il passaggio al gruppo politico è stato protocollato nella mattina di mercoledì, presso gli uffici del Municipio Roma VI delle Torri. Abbiamo provato a contattare Pelone, per un commento, ma non abbiamo avuto risposta.

Dal centrosinistra a Fratelli d’Italia

Stefano Pelone è un volto noto a viale Cambellotti. La sua carriera politica lo ha visto sugli scranni dell’aula ‘Giovanni Paolo II’ già in veste di consigliere di centrosinistra fino al 2015: erano quelli gli anni in cui alla presidenza del Municipio VI sedeva Marco Scipioni. Pelone, all’epoca, era vicepresidente della commissione scuola e per un breve periodo anche assessore con delega alla Scuola. Impegnato nell’istituzione scolastica da oltre vent’anni, ne è rappresentante sindacale. La formazione delle liste alle scorse amministrative ha suscitato non poco scalpore quando il nome di Stefano Pelone, con alle spalle una storia politica di sinistra, è comparso nella lista di Fratelli d’Italia. Eletto con 381 preferenze, a novembre del 2021, a poche settimane delle amministrative, ha lasciato il partito della Meloni per aderire al gruppo Misto. Alla base della motivazione la scelta di non convocarlo nella composizione della commissione scuola. “È una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini che mi hanno votato nonostante abbia cambiato partito, lo hanno fatto perché mi vogliono bene e hanno stima della mia persona. Non mi sento accettato dal gruppo e passo al Misto” aveva detto interpellato da Roma Today.

Come cambiano gli equilibri

Il gruppo di Fratelli d’Italia in viale Cambellotti passa così a otto consiglieri (nove se contiamo anche il minisindaco Nicola Franco) divisi tra la corrente di Fabio Rampelli, vice presidente della Camera dei Deputati e la corrente di Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura del governo Meloni. L’ingresso di Pelone – della corrente Lollobrigida – fa salire a cinque il numero dei consiglieri di quest’area. E se in giunta la corrente di Rampelli è abbondantemente rappresentata, non si può dire lo stesso di quella di Lollobrigida. Che questo ingresso porti a un rimpasto di giunta?