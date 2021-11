Municipio VI: la maggioranza si spacca sulle commissioni, Pelone lascia FdI

Stefano Pelone lascia le fila di Fratelli d’Italia e passa al Misto. La decisione, comunicata in aula durante il consiglio di giovedì, nasce dal malcontento a seguito della composizione delle commissioni permanenti. “Non sono stati rispettati i criteri di valutazione stabiliti inizialmente, questo è inaccettabile e politicamente scorretto” ha spiegato il consigliere a Roma Today.

“Fratelli d’Italia è spaccato sulle commissioni”. Da qualche giorno questa frase riecheggia tra le mura di viale Cambellotti: una settimana, o poco più, per contrattare presidenze e componenti con una sintesi sempre più difficile da trovare. E alla fine, inevitabilmente, qualcuno è rimasto fuori. È il caso di Stefano Pelone che aveva chiesto la commissione scuola ma è finito nelle commissioni di politiche agricole, lavori pubblici e mobilità patrimonio e mette subito in chiaro un dato: “Non volevo essere il presidente della commissione, volevo semplicemente farne parte”.

Il volto di Pelone non è nuovo nell’aula del Municipio VI. Era già stato consigliere con l’ultima giunta di centrosinistra, presidente della commissione servizi sociali e sanità, quella di Marco Scipioni. A quel tempo aveva ricoperto, seppur per un breve periodo, anche il ruolo di assessore alla scuola e alla cultura. Infatti, la candidatura di Pelone nella lista di Fratelli d’Italia – proprio perché vanta un percorso politico nel centrosinistra – aveva fatto storcere il naso a militanti e iscritti del Partito democratico e affini. Critiche a cui Pelone ha resistito perché “Nel progetto di Nicola Franco ci ho creduto e per me uscire da Fratelli d'Italia è come una sconfitta”.

Pelone intanto spiega i criteri – dettati dalla maggioranza – per entrare a far parte delle commissioni: competenze personali e esperienze politiche in municipio. “Lavoro nella scuola da 22 anni, ne sono rappresentante sindacale, sono stato vice presidente della commissione scuola con la giunta Scipioni e assessore per qualche tempo” spiega.

Il passaggio al gruppo Misto, oltre la delusione per la mancata convocazione in commissione scuola, per Pelone è un dovere nei confronti del suo elettorato – ricordiamo che è stato eletto con 381 preferenze: “E’ una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini che mi hanno votato nonostante abbia cambiato partito, lo hanno fatto perché mi vogliono bene e hanno stima della mia persona. Non mi sento accettato dal gruppo e passo al Misto”. Ma assicura: “Voterò a favore gli atti che riterrò opportuni di cui beneficeranno i cittadini”. Del resto che i malumori fossero a un passo dal manifestarsi concretamente è stato chiaro fin dal primo consiglio – quello della settimana scorsa, quando Pelone non si è presentato in aula per approvare le linee programmatiche della giunta Franco.