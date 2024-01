Due Leoni, la farmacia del quartiere si sposterà

La farmacia si sposterà perché è quanto prevede la "pianta organica delle farmacie di Roma Capitale”, risalente al 2012, e le recenti autorizzazione dell'ex amministrazione 5 stelle . È questa, in estrema sintesi, la risposta dell’assessora alle politiche sociali e salute di Roma Capitale, Barbara Funari, al consigliere capitolino della Lega, Fabrizio Santori. Quest’ultimo, tramite un’interrogazione, aveva chiesto alla Giunta di intervenire per non far traslocare la farmacia di via Siculiana, ai Due Leoni nel VI municipio, su via Casilina. Una richiesta avanzata, in passato, anche da Federcontribuenti che, negli ultimi mesi, aveva avviato anche una raccolta firme.

Interrogazione

I Due Leoni, si legge nell’interrogazione presentata da Santori, è un quartiere che “patisce da tempo una pericolosa dispersione commerciale, con gravi ricadute per il tessuto sociale dell’area medesima, ed in particolar modo la scarsa presenza di farmacie, le quali rappresentano dei presidi sanitari di grande rilevanza per le persone anziane”. Santori sottolinea pure come, in particolar modo su via Siculiana, ci siano molti anziani che hanno, ormai, la loro farmacia di fiducia. Anche per questo, dice il consigliere, la farmacia andrebbe mantenuta aperta.

Anche Federcontribuenti sta lottando da tempo contro la chiusura della farmacia raccogliendo, stando agli ultimi dati di novembre dello scorso anno, 3.500 sottoscrizioni. ''Se si consentirà lo spostamento della farmacia Due Leoni si priverà una buona fetta di quel territorio di Tor Bella Monaca di un servizio che, spesso, surroga la mancanza di strutture ospedaliere” diceva Federcontribuenti.

Decisione di Virginia Raggi

L’interrogazione di Santori ha ricevuto una risposta scritta dall’assessora Funari. Nel documento si legge che “le più recenti autorizzazioni, dell’allora sindaca in carica, riguardano la farmacia denominata “Siculiana” quella denominata “Pollina” nell’ambito dei perimetri di pertinenza” definiti dalla deliberazione del 2012. Non solo. Funari sostiene che “nell’area citata, ossia il quadrante di via Siculiana, risultano presenti 4 farmacie a distanza di circa 700 metri l’una dall’altra”. Questo vuol dire che la farmacia può trasferire la sua attività in altri locali.

Quartiere Due Leoni

Effettivamente, aprendo semplicemente Google Maps, ci sono diverse farmacie nella zona. Il problema, nel caso specifico, riguarda l’intero quartiere dei Due Leoni, un “pezzo” di VI municipio già carente di attenzioni e servizi, spesso alla ribalta delle cronache solo per vicende di cronaca nera. Per gli abitanti della zona, al netto del fatto che avranno altre farmacie alle quali rivolgersi, è importante avere punti di riferimenti di questo tipo.

“È inaccettabile che si continui a parlare di una ‘Città dei 15 minuti’ quando continuano ad essere tagliati servizi essenziali sul territorio. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri dimostri di essere il sindaco di tutti i romani e non abbandoni gli utenti della farmacia comunale di via Siculiana – dice Santori in una nota, commentando la risposta di Funari - no al trasferimento di un presidio sanitario necessario a migliaia di residenti del Municipio VI, soprattutto agli anziani e ai fragili”.