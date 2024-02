Tor Bella Monaca, cumuli di rifiuti allo svincolo di viale Oxford

Certe abitudini, purtroppo, non cambiano mai. Dopo anni di bonifiche, chiusure e riaperture il sottopasso di viale Oxford è ancora un luogo sicuro per chi vuole conferire illecitamente i rifiuti. Come dimostra il video che ci ha inoltrato un nostro lettore, anche lo svincolo per fare inversione sulla via Casilina non è da meno. Parliamo di un’arteria già chiusa in passato perché impraticabile e che, adesso, sta diventando di nuovo pericolosa non solo per l’ambiente ma anche per l’incolumità degli automobilisti.

Degrado a viale Oxford

Come detto, siamo in viale Oxford, fra le zone di Tor Bella Monaca e Tor Vergata. Negli anni passati questa strada era stata dimora di clochard ma non solo. Il sottopasso, infatti, era diventata una vera e propria discarica tanto che, per bonificarlo, fu necessario chiuderla. Uno stop alla circolazione iniziato nel 2018 e conclusosi addirittura dopo 5 anni, quando il sottopasso venne liberato dalla spazzatura. Ora sembra che la storia sia per ripetersi.

Cumuli di rifiuti

Nel video si vede la situazione della strada che serve per fare inversione di marcia e tornare sulla via Casilina. Lavatrici, divani, pezzi di legno, stoviglie e residui di cantieri. In poche decine di metri c’è praticamente di tutto. Vedendo quanto accaduto in passato, se non si dovesse intervenire quanto prima per arginare il fenomeno si potrebbe arrivare ad una nuova chiusura della strada.