Nonne e nonni del quartiere aspettano i soggiorni estivi, il Comune di Roma anticiperà i fondi

Questa volta i fondi li anticiperà direttamente il Comune di Roma così da poter organizzare per tempo i soggiorni. I nonni e le nonne del VI municipio non rimarranno senza i Punti Blu estivi come, invece, accaduto lo scorso anno. A breve, infatti, verrà pubblicato il bando per trovare un soggetto che si occupi dell’organizzazione di questo importante servizio.

“Quest’anno i fondi dal governo stanno tardando – spiega, a RomaToday, Romano Amato, assessore ai servizi sociali del Sesto – il termine è stato infatti posticipato al 14 giugno”. Per questo “abbiamo già parlato con l’assessora Funari. Nei prossimi giorni il Comune anticiperà i soldi necessari per attivare i Punti Blu: i nostri anziani e le nostre anziane potranno beneficiare dei soggiorni gratuiti”. Parliamo di una spesa di circa 70 mila euro e che coinvolgerà 160 nonni e nonne del territorio in condizione di fragilità.

L’estate 2023

Gli anziani del sesto temevano si stesse ripetendo quanto accaduto lo scorso anno quando, in pratica, erano rimasti privi di questa opportunità.

Nel 2023, infatti, sempre a causa di un ritardo nel trasferimento dei fondi, il VI Municipio fu costretto ad organizzare, al fotofinish, i soggiorni estivi per anziani. La gara, però, era andata deserta perché tutti gli stabilimenti del litorale erano ormai al completo. La scelta era quindi ricaduta sulle terme di Cretone.

La morte del piccolo Stephen

Il VI Municipio aveva così deciso di procedere con l’affidamento diretto dei Punti Blu contattando la Bonni Viaggi Srl che avrebbe portato gli anziani, divisi in tre turni (1° agosto – 4 agosto, 28 agosto – 31 agosto, 1° settembre – 4 settembre) alle Terme di Cretone con tanto di lettino, ombrellone e pranzo, per un costo complessivo di 25 mila euro. Il 17 agosto, però, la tragedia che sconvolse l’Italia. Nelle piscine sulfuree perse la vita il piccolo Stephen, scomparso ad appena 8 anni, risucchiato dallo scarico di una piscina. Le Terme di Cretone vennero messe sotto sequestro e gli anziani del VI municipio costretti a restare a casa.

“Quando c’è sinergia tra le amministrazioni municipali e comunali si riesce a dare servizi fondamentali come i Punti Blu – commenta, a RomaToday, Gianfranco Gasparutto, membro della commissione servizi sociali del VI Municipio - questi soggiorni rappresentano un momento importante per gli anziani per allontanare la solitudine. Una situazione che diventa ancora più difficile durante l’estate . Dare delle risposte alle persone anziane del territorio ci inorgoglisce e supera qualsiasi divisione politica. Cancelliamo, così, la pagina negativa dell’anno passato. Dopo l’estate, però, voglio che si sviluppino ulteriori percorsi per la terza età. Occorre far diventare gli ex centri anziani, oggi Aps, veri centri intergenerazionali”.