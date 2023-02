'Basta morti, vogliamo i dossi'. La protesta delle mamme di Tor Bella Monaca

“Basta morti, i nostri ragazzi non possono correre rischi soprattutto davanti alla scuola. Chiediamo un intervento immediato e l’installazione dei dossi nei pressi dell’ingresso a scuola”. A parlare è Patrizia, una mamma di via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca che, insieme ad altri genitori, ha organizzato un sit in sulla strada per attirare l’attenzione delle istituzioni e essere ascoltati. La protesta dopo i recenti fatti che hanno visto l’investimento mortale di un trentenne. Sul posto anche il presidente del Municipio VI, Nicola Franco.

L’incidente mortale in via dell’Archeologia

Il 9 febbraio scorso, un suv ha investito e ucciso un ragazzo di trent’anni. Emmanuele Catananzi si trovava in via dell’Archeologia quando l’auto, poco dopo le 14.30, l’ho ha travolto, finendo la sua corsa sulle macchine parcheggiate lungo la strada. Per il trentenne non c’è stato nulla da fare, trasportato d’urgenza in ospedale, è morto al Policlinico Tor Vergata poco dopo. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, alla guida dell’auto ci sarebbe stata una donna di 46 anni, proprietaria del suv (denunciata per omicidio stradale), e suo figlio 18enne. Ma con il prosieguo delle indagini si profila anche una nuova ipotesi che vedrebbe alla guida il giovane.

Il sit in delle mamme davanti alla scuola

Si sono date appuntamento davanti alla scuola ‘Melissa Bassi’ di via dell’Archeologia e hanno iniziato ad attraversare le strada. L’obiettivo delle mamme di Tor Bella Monaca è stato quello di attirare l’attenzione sulla pericolosità di via dell’Archeologia. “Su questa strada le auto e i motorini sfrecciano incuranti dei passanti e delle strisce pedonali – hanno detto – servono soluzioni urgenti, chiediamo l’installazione dei dossi”. Sul posto, anche il minisindaco del Municipio Roma VI delle Torri che ha spiegato: “Comprendo la denuncia delle mamme e da parte nostra c’è tutta l’intenzione di intervenire non appena da Roma Capitale arriveranno fondi necessari, stiamo aspettando l’approvazione del bilancio”.