I vigilantes (annunciati) non arrivano. Polemica del Pd

“Dove sono le guardie giurate che dal primo ottobre avrebbero dovuto presidiare l’ingresso del Municipio a tutela dei dipendenti e dei cittadini?”. Il Partito democratico di viale Cambellotti punta il dito contro la maggioranza di centrodestra sulla mancata pubblicazione del bando, annunciata durante lo scorso mese di agosto. Il provvedimento avrebbe dovuto portare all’assunzione di vigilantes per garantire l’incolumità dei lavoratori nell’unica sede territoriale degli uffici anagrafici. Ad oggi nulla di fatto.

Ad agosto scorso, gli uffici anagrafici del municipio Roma VI delle Torri, sono stati teatro dell’ennesima aggressione ai danni di un dipendente: all’uomo sono stati certificati dieci giorni di prognosi. Fatti che hanno scosso anche la politica di viale Cambellotti pronta a scendere in campo con un provvedimento ad hoc per limitare aggressioni e violenze. Il consiglio del Municipio, in quei giorni, ha approvato una risoluzione – presentata dalla commissione sicurezza – per bandire un avviso utile a reperire vigilanza privata fino alla fine del mese di dicembre. Per finanziare il progetto sarebbero stati investiti fondi destinati alla manutenzione del verde.

“Noi della commissione commercio e personale stavamo lavorando affinché si tutelasse la sicurezza dei dipendenti anche di concerto con sindacati e polizia locale, poi è stato prodotto il documento della commissione sicurezza che ha annunciato il bando” ha detto Flavio Mancini, consigliere del Partito democratico. “Ma a distanza di mesi, però, nulla è stato pubblicato e delle guardie giurate non c’è traccia” ha aggiunto. Intanto, stando a quanto ci risulta, il bando non è stato pubblicato e la palla, dopo l’approvazione in consiglio, è ferma in giunta.