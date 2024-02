VI municipio, sgomberato l'insediamento abusivo nell'ex depuratore di via Tor Bella Monaca

Ventitre capanne e baracche realizzate con materiali di fortuna. Ambienti, tra l’altro, anche pericolosi visto che si vedono spuntare canne fumarie da tetti fatti in plastica o legno. Siamo su via di Tor Bella Monaca, nel VI municipio, dove il gruppo Spe (sicurezza pubblica emergenziale) della polizia locale di Roma Capitale è intervenuto all’interno di un terreno. Dodici i vigili impegnati insieme ad altri otto messi a disposizione dal comando generale per le foto segnaletiche. Un’operazione importante visto che l’insediamento, che sorge all’interno dell’ex depuratore, arriva fino a via dell’Archeologia, a ridosso delle torri.

Censimento e poi sgombero

Prima il fotosegnalamento e poi lo sgombero. La polizia locale di Roma Capitale ha trovato 16 persone ma ne ha denunciate 9, tutte di nazionalità rumena, per "invasione di terreni o edifici pubblici". Secondo quanto si apprende, si tratta della stessa comunità che, quasi un anno prima, era stata allontanata dai terreni tra via Aspertini e via di Tor Bella Monaca per realizzare uno spazio dedicato al parkour. Quelle persone, una volta perse le loro “case”, si sono semplicemente spostate di qualche centinaio di metri.

Sgombero

I vigili, dopo aver schedato gli occupanti, li hanno accompagnati fuori dal terreno, sgomberando di fatto l’area la cui situazione era stata segnalata giovedì scorso durante il comitato ordine e sicurezza. Certamente, finchè non si abbatteranno le baracche, il “rischio” di una nuova occupazione è più reale che mai. Nella mattinata ha raggiunto i vigili urbani anche il presidente del VI Municipio, Nicola Franco il quale, terminato un sopralluogo, ha cominciato a preparare una lettera al prefetto per chiedergli di emettere un’ordinanza di sgombero che preveda, di fatto, anche l’abbattimento delle baracche e la rimozione dei rifiuti.

Il Sulpl (Sindacato unitario lavoratori polizia locale) , ha espresso il suo apprezzamento per l’operazione con il segretario romano Marco Milani: "Dopo diversi anni di pausa il gruppo speciali tornano a fare sicurezza. Diamo atto al nuovo comandante generale di aver riportato il tema della sicurezza sociale all'ordine del giorno – dice in una nota - tra i servizi nelle zone Termini ed Esquilino che verranno rafforzati nei prossimi giorni e quelli come quello di oggi che tornano a prestare attenzione ai disagi nelle periferie, dopo anni di buio, il Corpo sembra tornare alla sua vocazione. Ora la palla passa ad amministrazione e Governo, chiamati a fare uno sforzo per superare il limite delle 800 prossime assunzioni. Tra dieci mesi si aprirà il Giubileo e la Capitale non merita di affrontarlo con la mancanza di 3500 agenti in organico".