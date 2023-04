Ruspe a Tor Bella Monaca: sgomberata la baraccopoli di via Aspertini

Sono iniziate all’alba di mercoledì le operazioni di sgombero della baraccopoli a Tor Bella Monaca, nell’area compresa tra via di Tor Bella Monaca e via Amico Aspertini, non lontano dal liceo ‘E.Amaldi’ e dalla sede del Municipio Roma VI delle Torri. Ad annunciarlo è Nicola Franco, il minisindaco di Roma Est: “Ora avanti con i lavori per il parkour”.

L’ennesimo sgombero in meno di dieci anni

Non è la prima volta che le ruspe entrano in azione a Tor Bella Monaca, nella periferia est di Roma. Dal 2015 ad oggi, in quest’area, situata nelle immediate adiacenze del Municipio, è stato effettuato almeno uno sgombero all’anno. Da febbraio dell’anno scorso, un gruppo di circa quaranta persone ha iniziato a vivere nel terreno abbandonato, nascosto dalla vegetazione. Tante sono state le denunce dei residenti che in questi mesi hanno avviato anche una petizione per chiedere di ‘liberare l’area’, consegnando le firme al commissariato di polizia di via Casilina. A supportare la loro azione, il gruppo della Lega.

Intanto, nonostante la notizia dello sgombero fosse imminente già lo scorso anno, è stato necessario attendere alcuni mesi per procedere. “Sono stati necessari diciotto mesi di lavoro, tra lettere, riunioni dell’Osservatorio sulla Sicurezza – ha commentato il minisindaco Franco - grazie alle Forze dell’Ordine, alla tenacia della Prefettura, al Comandante delle Polizia Locale del VI Gruppo Torri, al Distretto di Polizia Casilino Nuovo e tutti coloro che si sono spesi affinché questo giorno arrivasse”.

Il progetto di parkour

Le attività di sgombero e bonifica, avviate nella mattina di mercoledì, dovrebbero concludersi entro una decina di giorni. Al termine dei lavori, l’area sarà consegnata alla ditta vincitrice dell’appalto per realizzare il tanto atteso parkour. Il progetto, che risale alla precedente amministrazione e redatto dall’allora assessore alla cultura e allo sport – Marco Alessandro Gisonda – prevede un terreno dedicato alle attività sportive, al parkour ma anche ad un percorso sterrato con ostacoli, una pista da ciclo-cross e una struttura per gli spogliatoi. Il valore del progetto equivale a un milione di euro. “Realizzeremo l’opera dedicata ai giovani e l’area sarà riqualificata per sempre” ha concluso Franco.