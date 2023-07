Senza frigo e condizionatori da dieci giorni, l'odissea degli abitanti di Torrenova

Caldo infernale, niente aria condizionata o ventilatori. Non stiamo parlando della metro di Roma ma della situazione che, dal 10 luglio, stanno vivendo gli inquilini del condominio di via Torrenova 417. Sette famiglie costrette a convivere con continui distacchi della corrente elettrica che avvengono durante le ore più calde della giornata e fino a notte fonda. Dal 10 luglio ad oggi nulla è cambiato: i condomini, che continuano a telefonare disperatamente ad Areti, sono ormai esasperati.

Le interruzioni

Tante sono state le segnalazioni fatte dagli abitanti del condominio ad Areti. L’odissea, come detto, è cominciata il 10 luglio. Il quartiere, comprese una pizzeria, una tabaccheria ed un’altra attività commerciale, è rimasto senza corrente dalle 15 alle 2 di notte. Un evento, si credeva, estemporaneo. La stessa situazione, però, si è riproposta mercoledì 12 luglio dalle 15:45 alle 2 di notte, lunedì 17 luglio dalle 14 alle 20:30, martedì 18 luglio dalle 14:30 all’una e oggi, mercoledì 19 luglio, con la corrente elettrica sparita dalle 11 del mattino. Quasi 40 ore totali passate senza energia e non c’entrano nulla i blackout che si stanno registrando in città a causa del sovra utilizzo di condizionatori e simili.

Le risposte degli operatori

Come ci racconta Fabiola, una dei condomini di Torrenova, gli operatori che rispondevano a lei e ad altri residenti non riuscivano a dare loro risposte soddisfacenti. “Ci dicono che non ci sono squadre per il ripristino – dice Fabiola – oppure che stanno tentando il ripristino ma senza successo”. Quando hanno sentito quest’ultima spiegazione, Fabiola e il marito sono andati alla cabina su via Terlizzi, dove c’è la centralina: “Non c’era nessuno, ci stavano mentendo” racconta ancora. Oppure era stato detto loro che c’era un guasto, in via di risoluzione, alla cabina di via del Torraccio di Torrenova: “Siamo andati subito anche lì e non c’era nessuno”.

Cittadini esasperati da Areti

“Per fortuna sono in ferie. Io lavoro da casa e senza corrente per me sarebbe stato impossibile”, afferma Fabiola a RomaToday mentre si trova a casa della madre. “Oggi, dopo che è saltata la corrente, siamo scappati, insieme a mio figlio, a casa di mia madre. Mio figlio, tra l’altro, oltre a lavorare da casa anche lui, assume un medicinale per la crescita che deve stare al fresco. È stato costretto a portarselo via e metterlo nel frigo della nonna”.

Nel condominio, poi, c’è anche una persona anziana che ha un farmaco salvavita da tenere in frigo. Una volta saltata la corrente per tutte quelle ore, questa persona sarebbe stata costretta a buttarla perché non era più garantita l’integrità del medicinale. “Noi continuiamo a chiamare Areti ma ormai gli operatori ci attaccano il telefono in faccia. Siamo veramente al limite. Specialmente con queste temperature non è pensabile farci vivere così”.

I condomini, mentre cercano una soluzione al problema, promettono battaglia: “Chiederemo un risarcimento ma prima di tutto pretendiamo di avere delle risposte sulla vera entità del danno perché a questo punto ci sentiamo presi in giro”.