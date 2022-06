A Selvotta arriva la segnaletica stradale

Strisce pedonali, segnaletica stradale orizzontale e verticale diventano realtà a Selvotta. Siamo tra le strade del municipio Roma VI delle Torri, nella zona est della Capitale, a ridosso della via Casilina e non lontano dal quartiere Tor Bella Monaca. In questo lembo di terra, nato dall'edilizia spontanea, le strade ancora private vengono utilizzate per il pubblico transito ma non sono dotate di segnaletica. "Lo abbiamo chiesto tante volte – ha spiegato una residente ai nostri taccuini – Ma fino ad ora mai nessuno si è preoccupato di intervenire".

Ci sono rancore e rabbia a Selvotta perché i residenti di queste vie si sentono 'cittadini di serie b'. "Da queste parti – hanno detto – anche le strade puliamo da soli e per questo, in passato, siamo stati anche multati". Da un lato l'assenza delle istitituzioni, dall'altro il desiderio di vivere in un posto decoroso. "Nelle immediate vicinanze delle nostre case, sotto alle nostre finestre, ci sono gli sfasciacarrozze e davvero la convivenza è diventata impossibile". Gli abitanti di Selvotta hanno lamentato anche l'assenza di sicurezza, da auto incendiate e depredate e degrado diffuso.

"Dopo anni di richieste dei cittadini, finalmente installiamo la segnaletica orizzontale e verticale e normiamo la viabilità in un quadrante da sempre problematico. Abbiamo votato una risoluzione per la presa in carico di alcune strade private aperte al pubblico transito per iniziare il percorso di sistemazione di questo disagio. Abbiamo cambiato pagina nei rapporti con il territorio: ora la politica è parte integrante della cittadinanza, non come in passato" hanno commentato Emanuele Licopodio capogruppo Lega e Giovanni Raiola presidente commissione Lavori Pubblici e Mobilità di viale Cambellotti.