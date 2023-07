A Tor Bella Monaca la seconda edizione di "Sinfonie Urbane" per raccontare la vita del quartiere

La voce dei cittadini, dal custode di un parco al presidente di una squadra di calcio femminile. Giochi di luce, immagini e musiche che serviranno a raccontare un quartiere, quello di Tor Bella Monaca, che non è solo un posto con tanti problemi. Andrà in scena domani, venerdì 7 luglio a partire dalle 18, la seconda edizione di “Sinfonie Urbane”, l'evento di documapping che ha conquistato il cuore della periferia romana. Su via Vico Viganò, al parco della Pace, verrà illuminata una torre alta 60 metri proprio nel cuore di Tor Bella Monaca.

Documapping

Il documapping rappresenta una fusione tra il documentario, utilizzato come strumento di intrattenimento, e il video mapping, ovvero l’allestimento di un’area per la proiezione, su una facciata o sui muri, di immagini e video. Uno strumento che servirà per raccontare le periferie ed andare oltre gli stereotipi. Verranno raccontate la vita e le emozioni delle persone del quartiere, accompagnate con momenti sinfonici che restituiranno un prodotto finale non tradizionale. Una formula vincente, utilizzata lo scorso anno a Corviale, Idroscalo e Quarticciolo Prenestino.

Personaggi

Il lavoro per realizzare questa seconda edizione è durato circa un anno. Mesi durante i quali il quartiere è stato battuto palmo a palmo per raccogliere le testimonianze di chi ci vive. L’obiettivo era quello di racconta ogni aspetto della vita di Tor Bella Monaca grazie alle storie di persone che, a parte la residenza, hanno poco o nulla in comune. Non si è cercato di rappresentare una categoria di persone in particolare ma di descrivere al meglio la borgata.

Il documentario

Il documentario “Sinfonie Urbane – Tor Bella Monaca” è diretto da Flavia Enchelli, scritto da Giorgia Cori e Valentina Signorelli con le musiche originali di Gualtiero Titta. Il prodotto verrà proiettato in loop sulla facciata della torre di Tor Bella Monaca accompagnato dalla sua traccia audio. Il pubblico potrà godere dell'esperienza camminando per le vie del quartiere e consumando cibi e bevande forniti dai food truck presenti sul luogo. L'evento, organizzato da Michela Belliscioni, è prodotto dall'Associazione Periferie Proiettate, in collaborazione con la casa di produzione Daitona, grazie ai producer Lorenzo Lazzarini, Valentina Signorelli e Lorenzo Giovenga, con il sostegno di Regione Lazio nell’ambito del bando Vitamina G.

Il progetto, inoltre, è in collaborazione con RAI CINEMA, con il patrocinio di Rai Per la Sostenibilità – ESG, dal VI Municipio di Roma e da ASI Nazionale e con il supporto di La Sapienza - Università di Roma.