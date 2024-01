"Franco Nicola infame", minacce al minisindaco a due passi dai suoi uffici di Tor Bella Monaca

“Franco Nicola infame”. Mercoledì 10 gennaio ignoti hanno realizzato questa scritta, utilizzando un pennarello rosso, lungo le scale che portano proprio agli uffici, su via Duilio Ciambellotti, del presidente del VI Municipio. Un messaggio chiaro e preciso nei confronti del minisindaco che governa un territorio teatro, negli ultimi mesi, di diversi blitz delle forze dell’ordine per colpire le attività di spaccio, specialmente a Tor Bella Monaca. Nicola Franco era spesso presente durante queste operazioni, seguendo da vicino le attività degli agenti.

La scritta

Preoccupa certamente il fatto che la scritta è stata realizzata vicino agli uffici di Franco. Vuol dire che l’autore o gli autori del gesto hanno potuto agire indisturbati all’interno, in pratica, delle strutture istituzionali.

La solidarietà della politica

Tra i primi ad esprimere solidarietà nei confronti di Franco i capigruppo della sua maggiornaza. Giuseppe Ferone (Lega), Marco Guercioni (Fdi), Massimiliano Terrinoni ( F.I. – Noi moderati), Alessandro Agostini (Lista Civica Le Torri) hanno parlato di “scritta vergognosa contro il presidente Franco: ‘Franco Nicola infame’”. Nell’unico Municipio di Roma a guida centrodestra “siamo in prima linea per combattere questi personaggi che inquinano e minano, da sempre, la vita dei nostri cittadini. Il lavoro con Don Coluccia e con le associazioni del territorio per ripristinare la legalità evidentemente comincia a dare fastidio a qualcuno e di questo ne siamo consapevoli. Ci aspettiamo – hanno scritto nella nota - una presa di posizione chiara e una condanna netta da parte del sindaco e di tutta l’amministrazione comunale”.

Presa di posizione che effettivamente è arrivata. Roberto Gualtieri, nel tardo pomeriggio di ieri, ha diffuso una nota: “Solidarietà al presidente del VI Municipio Nicola Franco per la vergognosa scritta apparsa contro di lui. Un gesto inaccettabile che condanniamo fermamente” le parole del sindaco.

Minacce a Don Coluccia

La scritta comparsa a ridosso degli uffici municipali segue le minacce che erano state rivolte nei confronti del prete anti spaccio, Don Antonio Coluccia, già vittima di un attentato nel primo pomeriggio del 29 agosto su via dell'Archeologia. Sulla stessa strada, nella notte tra il 3 e il 4 gennaio, un gruppo di persone gli ha urlato contro di tutto: "sei un infame", "non ti vogliamo a Tor Bella Monaca, vattene a San Basilio". Coluccia stava disturbando le attività di spaccio lungo la strada. Qualcuno, per intimidire il parroco, ha anche deciso di dare fuoco ad uno dei cassonetti stradali. Il prete, inoltre, è sempre presente anche alle iniziative del VI Municipio, come ad esempio nelle giornate dedicate "all'occupazione" delle piazze di spaccio con la Carovana della legalità.