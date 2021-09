Salvini sbarca a Tor Bella Monaca

Sopralluogo in via Amico Aspertini tra ascensori guasti e barriere architettoniche

Giornata da red carpet quella di venerdì a Tor Bella Monaca. Se di mattina è stato il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti a varcare l’uscita 17 del Grande Raccordo Anulare, nel pomeriggio è stato Matteo Salvini a raggiungere il quartiere simbolo delle Torri ma anche della periferia. Il leader sovranista, come già accaduto alle scorse tornate elettorali, è giunto in quartiere per un sopralluogo alle case popolari di via Amico Aspertini. Con lui esponenti di Lega e Fratelli d’Italia.

Infiltrazioni alle pareti, radici sollevate, barriere architettoniche e scarsa manutenzione agli immobili. Sono queste le problematiche che i residenti di via Amico Aspertini prima e via dell’Archeologia poi (teatro della sparatoria lo scorso mercoledì) hanno presentato a Matteo Salvini chiedendo la creazione di spazi di aggregazione per dare un’alternativa ai giovani del quartiere. Il leghista, a margine dell’incontro, sulla sua pagina Facebook ha commentato: “Qui Tor Bella Monaca (Roma), altra periferia totalmente dimenticata dalla Raggi. Ma vi par normale che nel 2021 ci siano persone senz’acqua in bagno o che non ci siano gli ascensori (per i disabili) nei palazzi?. Basta non si può vivere in queste condizioni”.

Con Matteo Salvini, oltre il candidato presidente del centrodestra Nicola Franco, anche Laura Corrotti, consigliera regionale e responsabile del Lazio di Lega dipartimento Disabilità: “Sopralluogo con Matteo Salvini in via Amico Aspertini, nel Municipio VI di Roma, per ascoltare le richieste dei residenti che da anni chiedono manutenzione, centri di aggregazione per le nuove generazioni e l’abbattimento totale delle barriere architettoniche che rendono impossibile la vita delle persone con disabilità dell’intero quartiere” ha spiegato sulla sua pagina Facebook.