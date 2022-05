Tor Bella Monaca: la sala cinema è pronta, sarà dedicata ad Antonio Cerone

Sarà dedicata ad Antonio Cerone la sala cinema del Municipio VI. A lui che – da dipendente dell’ufficio tecnico – ha trascorso gran parte della sua vita tra le stanze di viale Cambellotti prima che il Covid lo strappasse all’affetto dei suoi colleghi. L’inaugurazione è prevista per la mattina di mercoledì, all’evento è atteso anche il sindaco Roberto Gualtieri. “Abbiamo completato i lavori in sei mesi” ha commentato alla vigilia dell’evento Nicola Franco, minisindaco alle Torri.

La storia della sala cinema viene da lontano. Era il settembre del 2020 quando sono stati avviati i lavori per la realizzazione dello spazio di via Luciano Conti. Gli interventi per il restyling della sala, ampia circa 200 metri quadri, sono iniziati con l’amministrazione a cinque stelle. È stato l’ex presidente del Municipio, il pentastellato Roberto Romanella, ad avviare i lavori per l’apertura della prima sala cinema municipale. I lavori, costati circa 140mila euro, hanno riguardato soprattutto il ripristino degli impianti, idrico e di illuminazione. Nel dicembre del 2020, con la scomparsa di Antonio Cerone, dipendente del Sesto Municipio stimato da tutti i colleghi delle Torri, l’allora amministrazione municipale ha deciso che la sala sarebbe stata intitolata a lui, accogliendo la richiesta di tutti gli altri dipendenti.

“Quando siamo arrivati alla fine di ottobre - si legge in un post pubblicato dal minisindaco Nicola Franco - Nonostante tutto il tempo trascorso per completare i lavori mancavano ancora l’arredo, l'impianto audio-video (neanche era stato pensato e non vi erano fondi a Bilancio), le richieste di certificazione per i collaudi e una parte dei lavori. In 6 mesi siamo riusciti a reperire i fondi a Bilancio e completare tutto”. All’evento di mercoledì è atteso anche il sindaco Roberto Gualtieri.