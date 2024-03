VI Municipio, la rotatoria da un milione di euro di via Siculiana sarà pronta per il Giubileo

C’era un progetto risalente al 2010 che era stato addirittura finanziato. Poi sono emersi i soliti problemi burocratici e l’opera è rimasta solo su carta. Per fortuna che a Roma c’è il Giubileo nel 2025 perché grazie all’apertura della Porta Santa si potrà realizzare la tanto attesa rotatoria tra via Siculiana e via Casilina, nel VI Municipio, tra i quartieri Due Leoni e Belvedere.

Progetto giubilare

L’intervento costerà 1 milione di euro, fondi che sono stati destinati ad ogni Municipio di Roma che poteva scegliere, quindi, come investirli. Per il sesto la scelta è ricaduta, appunto, sull’incrocio tra via Siculiana e via Casilina. Negli anni passati più volte residenti e comitati di quartiere avevano chiesto la realizzazione di una rotatoria al posto di un incrocio dove, dice chi ci vive, si verifica un incidente al giorno. Basti pensare che, dal 2008 al maggio del 2019, all’intersezione con la consolare si sono registrati 126 incidenti, di questi due mortali, 71 con feriti e 54 lievi.

La rotatoria

Ancora non c’è un progetto definitivo. Mercoledì 6 marzo, il presidente del VI Municipio, Nicola Franco, insieme al consigliere capitolino e presidente della commissione speciale Giubileo, Dario Nanni, hanno partecipato ad una riunione con Roma servizi per la mobilità per fare il punto sulla realizzazione della rotatoria all'incrocio tra Via Casilina e via Siculiana. L’opera ha ottenuto il via libera per procedere con tutti gli atti necessari per realizzare il progetto definitivo e, poi, andare a gara. Al posto dell’incrocio dovrebbe arrivare una rotatoria a forma di “8” orizzontale, una configurazione che permetterebbe così di mettere in sicurezza gli automobilisti e migliorare la fluidità del traffico.

Opera fondamentale

Si tratta di un’opera “fondamentale per quel quadrante della città inserita tra le opere giubilari” dicono Franco e Nanni in una nota congiunta. “Questo progetto rientra in una serie di altri interventi che verranno realizzati in quella parte della città, tra cui quello del collegamento di Via Mezzoiuso che collegherà Via di Borghesiana a Via Siculiana e quello con Via Carlo Fornara, in zona Selvotta” continuano.

Infatti, come sottolineato da Nanni e Franco, è previsto un altro intervento da tre milioni di euro che permetterà di alleggerire il traffico della via Casilina sia in direzione Roma centro che in direzione Frosinone. Allo stato attuale, infatti, via Casilina, nel tratto compreso tra le stazioni della metropolitana Linea C di Due Leoni e Borghesiana, è interessata da un flusso molto sostenuto e costante di traffico, che determina la formazione, durante gran parte della giornata, di lunghe code. Questo, si legge nella scheda dell’intervento prevista nei lavori giubilari, “comporta una grave contrazione dei tempi di percorrenza, sia per il trasporto privato che per quello pubblico (per percorrere meno di 1 km si impiega dai 20 ai 40 minuti)”.

Avvio dei lavori

Il Giubileo è sempre più vicino. Per questo, “nei prossimi mesi si porteranno avanti tutte le procedure necessarie per l’avvio dei lavori, considerando – concludono Nanni e Franco - che per giugno queste procedure si possano concludere e che in autunno possano partire i lavori per questa opera essenziale che garantirà maggiore sicurezza stradale e la riduzione del traffico e dell'inquinamento, quindi riducendo i tempi di percorrenza e migliorando la qualità della vita di chi quotidianamente transita e vive in quel quadrante della città”.