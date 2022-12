La palestra di Torre Angela conquista un altro titolo: Silvia Bignami campionessa italiana

Roma Boxe porta a casa un altro titolo. Questa volta è la 27enne Silvia Bignami a diventare campionessa italiana nella categoria 52 kg. “In un attimo tutto si è colorato” ha commentato l’atleta dopo la vittoria dei giorni scorsi a Gallipoli. Ad esultare anche i tecnici e gli allenatori della palestra di Torre Angela, tra loro Alessandro e Roberta. “È un premio molto ambito, siamo davvero contenti” hanno commentato ai nostri taccuini.

Roma Boxe Torre Angela in Campidoglio

Era lo scorso mese di settembre, quando Antony El Moety – pugile tredicenne, figlio d’arte, cresciuto con l’odore delle corde del ring – è stato premiato in Campidoglio dagli assessori Andrea Catarci e Alessandro Onorato per aver vinto agli europei di Turchia e ai campionati italiani. Qualche settimana dopo, è stata la volta di Yuri Lupparelli di vincere il titolo di campione italiano dei super medi. Nell’ultimo anno, la palestra Roma Boxe di Torre Angela ha portato in alto i giovani della periferia romana. Tra gli ultimi traguardi raggiunti, Noemi Traniello ha vinto il titolo di campionessa italiana 52 kg under 22 e categoria 50kg, e ancora Vincenzo Fiaschetti categoria 92+, medaglia di bronzo europeo élite under 22 e argento giochi del mediterraneo 92+; Di Pietro Michael 50 kg junior campione italiano, Addazio Davide e Matteo Cioce argento italiani categoria Schoolboys.

Silvia vince il titolo italiano

Ultima, in ordine di tempo Silvia Bignami campionessa italiana assoluti 52 kg élite. Silvia Bignami, sul ring di Gallipoli, ha combattuto prima con una laziale, poi con una marchigiana: entrambe eliminate con un 5 a 0. “Sono ancora in un pieno di emozioni ma voglio scrivere due righe. Tre anni fa avevo deciso di chiudere una porta e rivalutare le mie priorità. Ho investito solo sulla mia crescita professionale e accademica. E questo mi ha dato davvero tante soddisfazioni. Ma ero spenta e i miei sogni erano lì, chiusi nel cassetto e facevano un rumore assurdo. Ho fatto i conti con me stessa e ho deciso di rimboccarmi le maniche e riprovarci, facendo tornare a girare tutto intorno al pugilato” ha commentato Silvia a poche ore dalla vittoria che l’ha portata sulla vetta italiana della sua categoria e pronta a vivere nuove sfide.