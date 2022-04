Torre Angela: la palestra di pugilato che fa sognare i giovani di periferia

Al settimo posto della classifica nazionale che conta 1000 società affiliate alla federazione pugilistica, 11 titoli nei campionati italiani, 20 tornei nazionali, 6 medaglie europee – in quattro diverse categorie – 7 pugili professionisti, il campione Mirko Carbotti e lo sguardo verso la Turchia per i campionati europei.

Sono questi i numeri della società Roma Boxe Torre Angela, da circa dieci anni presente in uno dei quartieri della periferia est della città, nel Municipio Roma VI delle Torri, con attività diverse, dal pugilato alla danza.

“Incontriamo spesso ragazzi che hanno bisogno di una guida, uno stimolo, una motivazione per emergere e lasciare – poi soddisfatti – uno stile di vita poco corretto. In tanti ci sono riusciti, continuiamo a impegnarci perché accada ancora” ha spiegato ai nostri taccuini Roberta Viti, presidente della società con la sede in zona Arcacci.

Dalle olimpiadi giovanili alla partecipazione ai mondiali, la palestra di periferia, sotto la guida di Viti e la collaborazione del maestro Alessandro El Moety ha collezionato tra le varie medaglie quella del campionato nazionale con un giovane atleta di soli 13anni, Anthony El Moety.

“Almeno 13 dei nostri ragazzi partecipano a preparazioni importanti, chiamati in ritiro anche ora per i prossimi campionati regionali, italiani e europei che si svolgeranno ad agosto in Turchia” ha concluso Viti.