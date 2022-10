Riqualificazone Ater a Roma est avanti tutta: a che punto sono i lavor a Torre Gaia

Più di un milione di euro di investimento per i complessi Ater a Torre Gaia. Il cantiere prosegue in via Giovanni Alessandri e il 7 ottobre l'assessore alla casa della regione Massimiliano Valeriani e il direttore generale dell'ente proprietario degli immobili, Luca Manuelli, hanno visitato i lavori.

L'intervento prevede la riqualificazione di 3 palazzine, con il rifacimento delle facciate esterne, la coibentazione e l'impermeabilizzazione delle superfici delle terrazze, oltre al rifacimento dei sistemi di raccolta delle acque piovane.

L'opera ha inizialmente previsto l'eliminazione e lo smaltimento delle coperture in amianto di tutti i cornicioni, con la prima palazzina già terminata, mentre le altre due verranno completate a marzo 2023. I lavori hanno preso il via a maggio 2022. L’amministrazione ha inoltre stanziato ulteriori risorse per 500.000 euro, che consentiranno di estendere i lavori anche ad un’altra palazzina, dove le opere di ristrutturazione inizieranno la prossima estate.

A via Alessandri, infine, è stato inaugurato il playground, rientrante nel progetto della Regione per la realizzazione di 15 impianti polivalenti (con giardini, parchi giochi e spazi attrezzati) in tutte le periferie romane, grazie allo stanziamento di 1 milione di euro.“Nel VI municipio abbiamo investito oltre 35 milioni di euro per interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico - commenta Valeriani - nelle quattro torri di Tor Bella Monaca e nei complessi di edilizia pubblica di Torre Maura, Torre Gaia e Tor Vergata, dove verranno realizzati anche 44 nuovi appartamenti, insieme al completamento delle opere di urbanizzazione nel piano di zona di Castelverde e alla realizzazione di due nuovi edifici per un totale di 52 alloggi a Ponte di Nona”.