Torre Angela, rifiuti abbandonati vicino ai cassonetti. La rabbia dei cittadini

Rifiuti in via Viganò

Cassette di legno, carelli della spesa pieni di rifiuti e sacchetti di spazzatura lasciati ovunque. Sono queste le cartoline di degrado che arrivano da Torre Angela, quartiere del sesto Municipio nella periferia est della città di Roma. “Siamo abbandonati” ha detto Gino Cardinali, presidente del comitato.

Lo scenario peggiore è in via Viganò, a Torre Angela dove ignoti hanno abbandonato nelle postazioni dedicate ai cassonetti della raccolta stradale, ogni genere di rifiuto, lasciando l’area in balìa del degrado. “Queste scene le registriamo a poco più di un chilometro dalla sede del Municipio – ha aggiunto Cardinali – La vita quotidiana che la sindaca mostra dai suoi profili social non è la stessa che viviamo nelle periferie”.

E se per il Municipio il passaggio di Ama è regolare, altre scene di degrado si manifestano nel vicino quartiere Tor Bella Monaca, come la discarica (ormai fissa) del viale che collega largo Mengaroni a via di Tor Bella Monaca, e altre in via Quaglia, la strada commerciale del quartiere.