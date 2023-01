Marciapiedi sommersi da rifiuti. Dal VI municipio il grido d'allarme: "Ama intervenga"

Cumuli di rifiuti accatastati sui marciapiedi delle strade da Castelverde a Torre Angela, passando per Tor Bella Monaca. Una condizione, quella di Roma est, che sta rendendo difficile la quotidianità degli abitanti. “Non si riesce neppure più a camminare. È vergognoso, siamo dimenticati da tutti. Con la pioggia poi, gli spazi si allagano e la spazzatura galleggia” è la denuncia dei residenti di largo Mengaroni e strade adiacenti nel quartiere Tor Bella Monaca. Il gruppo Lega ha inviato una richiesta ad Ama: “La situazione è insostenibile, Ama deve intervenire” ha spiegato Emanuele Licopodio, capogruppo Lega in viale Cambellotti.

Spazzatura ammassata sui marciapiedi

Non solo sversamenti abusivi di rifiuti che creano discariche a cielo aperto. Anche le postazioni dei cassonetti – nei quartieri in cui vige la raccolta differenziata stradale – sono diventate una distesa sconfinata di immondizia, con la spazzatura che invade i marciapiedi e rende impossibile il passaggio ai pedoni. Da Castelverde a Torre Angela il grido d’aiuto è unanime: “Non se ne può più. Sono giorni che va avanti questa situazione, siamo esasperati. Anche noi paghiamo le tasse come gli altri cittadini di Roma, è indegno lasciarci in queste condizioni”. Nei giorni scorsi, anche dal consorzio Gaia Domus la denuncia: “Situazione disastrosa, presenteremo un esposto”.

La richiesta del Municipio VI ad Ama

Nella mattina di lunedì, il gruppo Lega del Municipio Roma VI delle Torri, dopo aver raccolto le segnalazioni da parte dei cittadini, ha inviato una richiesta ad Ama affinché vengano pulite le strade del territorio. Nel testo si legge: “Consapevole degli sforzi effettuati dagli operatori, in totale assenza di un contributo reale da parte dell’amministrazione comunale, numerosi comitati di quartiere denunciano le condizioni di degrado. La situazione è ormai diventata insostenibile, si segnala l’urgenza di provvedere”.