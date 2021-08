Torre Spaccata: i rifiuti invadono la pista ciclabile

Rifiuti non raccolti o spazi abbandonati al degrado che diventano discariche a cielo aperto. Siamo nel territorio del sesto municipio, a Torre Spaccata e Tor Bella Monaca, nell’area riservata alle piste ciclabili. Insorge la Lega Municipio VI: “Il M5s sta svolgendo la sua campagna elettorale sulla riqualificazione delle piste ciclabili e sulla creazione di nuovi percorsi – ha commentato Pamela Strippoli, capogruppo a viale Cambellotti - Ma la verità è che lo stato attuale di questi spazi non è altro che un completo abbandono e di assoluta pericolosità”.



Le conseguenze dell’emergenza rifiuti e della spazzatura non raccolta da un punto all’altro della città per alcune settimane, ha comportato anche il verificarsi, tra le altre conseguenze, di sacchetti e ingombranti lasciati in ogni dove. Nei giorni scorsi, dalle pagine del nostro giornale, è stata pubblicata una carrellata di immagini di piste ciclabile diventate discariche a cielo aperto.





“Alcuni cittadini hanno dovuto spostare la spazzatura dalla pista ciclabile per poter passare” hanno spiegato i residenti di Torre Spaccata a Roma Tadoy in riferimento al percorso di viale Palmiro Togliatti. Non versa in condizioni migliori la pista ciclabile di Tor Bella Monaca che da largo Mengaroni porta a via dell’Archeologia.