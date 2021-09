Torre Angela: discarica a cielo aperto davanti la scuola

“I nostri figli, per entrare a scuola, ogni giorno passano in mezzo ai rifiuti. Questa situazione è diventata insostenibile. Chiediamo una bonifica immediata e la messa in sicurezza dell’area”. A parlare è un gruppo di genitori del quartiere Torre Angela: i loro ragazzi frequentano il plesso ‘Mario Pagano’ dell’Istituto comprensivo ‘via Poseidone’, ubicato nell’omonima via, al sesto municipio.

Ai nostri taccuini denunciano lo stato di degrado intorno al portone di accesso della struttura: “Questo ingresso è nato a seguito della diffusione della pandemia e viene ancora utilizzato - hanno aggiunto proponendo anche una soluzione – Tutti potrebbero usare, invece, l’ingresso principale e per evitare assembramenti si potrebbero scaglionare le entrate, invece questo non avviene e nonostante le rimostranze, non abbiamo ottenuto nessun riscontro”.

L’abbandono dello spazio in via Poseidone - istituto visitato anche dall’ex premier Giuseppe Conte a settembre dello scorso anno il primo giorno di scuola - viene da lontano. Già nel 2017 altri genitori hanno denunciato l’incuria dell’area: anche in quella occasione, a farla da padrone erano rifiuti, siringhe e pneumatici. Il loro appello fu accolto e l’area ripulita.