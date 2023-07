Emergenza rifiuti, il prefetto di Roma promette più controlli sul territorio del VI municipio

Un incontro atteso, storico per certi versi. Più di un’ora di confronto che dovrebbe, nell’immediato futuro, portare dei miglioramenti in tutto il quartiere. Il presidente del VI Municipio delle Torri Nicola Franco è stato ascoltato in audizione nel comitato provinciale ordine sicurezza dal prefetto Lamberto Giannini per parlare dell’emergenza rifiuti ma non solo. Tantissimi i temi sul tavolo ed altrettanti gli impegno presi dalle istituzioni per un territorio, quello di Tor Bella Monaca, che paga ogni giorno un prezzo importante in quanto a degrado e sporcizia.

Emergenza rifiuti

Franco ha avuto modo di illustrare i numerosi problemi che affliggono il territorio, compresi quelli segnalati dai cittadini che lo stesso presidente ha voluto incontrare il giorno prima dell’audizione. in primo piano, ovviamente l’emergenza rifiuti che, nonostante molti buoni propositi, continua ad affliggere la Capitale e, in maniera particolare, i quartieri periferici. al termine dell’incontro, Franco si è detto “pienamente soddisfatto” perché il prefetto ha promesso di attenzionare il territorio “affinché torni alla normalità”. Quindi, per contrastare l’abbandono di rifiuti, “avremo in dotazione molte più fototrappole e telecamere”. Uno strumento, questo, chiesto a gran voce dai cittadini, soprattutto per arginare anche il fenomeno delle discariche abusive ormai fuori controllo.

Sversatori seriali

Come aveva anticipato a RomaToday, Franco ha spiegato il problema che riguarda gli abitanti delle nove città che confinano con il sesto municipio i quali, specialmente la mattina, si recano verso Tor Bella Monaca e non solo per andare a gettare i loro rifiuti. Per fermare questo fenomeno, “verranno istituiti posti di blocco in collaborazione tra Arma dei carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale di Roma Capitale, per intercettare gli sversatori seriali lungo le tre consolari, che dall’area metropolitana vengono ad abbandonare i rifiuti: via Casilina, via Prenestina e via Collatina”. In questo modo si spera di scoraggiare gli “zozzoni” e spingerli ad abbandonare il pendolarismo dei rifiuti.

Evasione Tari

A Tro Bella Monaca circa il 60% non ha mai aperto un bollttino della Tari. Questo vuol dire che, nonostante la differenziata sia estesa al 60% del territorio, la fanno in pochissimi. Una situazione che comporta, ovviamente, un assalto ai cassonetti stradali da parte di chi potrebbe beneficiare della differenziata ma, non esistendo per gli uffici, rimane di fatto un “fantasma”. Per questo, è stato chiesto di attivare la convenzione in essere tra Roma Capitale e il comando provinciale della Guardia di Finanza. “A breve – spiega Franco - verranno poste iniziative per andare a intercettare gli evasori Tari. Inoltre, la Polizia Locale di Roma Capitale attiverà la formazione, presso la sala cinema messa a disposizione dal Municipio VI delle Torri, per gli agenti accertatori di Ama”.

Rocca Cencia

L’impianto Ama è chiuso ma i rifiuti, a Rocca Cencia, continuano ad arrivare ed essere conferiti presso l’impianto privato Porcarelli-Colari, sul quale fanno affidamento ben 59 città della provincia di Roma. “Sul problema miasmi di Rocca Cencia abbiamo chiesto un’attenzione e una vigilanza particolare, molto più assidue sull’impianto di proprietà Ama e, soprattutto, su quello privato. Siamo rimasti in accordo che ci rivedremo tra qualche mese, al rientro dall’estate, per vedere se le azioni in campo avranno portato i frutti sperati”.