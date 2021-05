Tor Bella Monaca è diventata una giungla, i giovani democratici scrivono al Municipio

L’era ha superato il metro d’altezza nelle aiuole e negli spazi verdi, soprattutto a ridosso di via di Tor Bella Monaca, sia da un lato che dall’altro della strada e così l’omonimo quartiere è diventato una giungla. È per chiedere lo sfalcio dell’erba e la sistemazione del verde che i 'Giovani democratici' del quartiere hanno scritto una richiesta per il sesto Municipio: “Stiamo stilando un elenco di punti sensibili che forniremo all’amministrazione, sperando che intervenga, questa situazione non è più accettabile” ha commentato Caterina Ingrassia, portavoce del Pd.



“Nei giorni scorsi è stata sfalciata l’erba in largo Mengaroni – ha spiegato Linda, residente di via Quaglia – Ma nessun intervento è stato effettuato nei giardini dell’R8, case del Comune. Ormai l’erba è così alta che dentro è nascosto di tutto, dai rifiuti alle botttiglie di vetro. Cosa aspettiamo? Che inizino gli incendi?”.



Non cambia la situazione anche in altre aree del sesto municipio da Torre Angela a Torre Spaccata.Intanto dalla commissione ambiente di viale Cambellotti hanno spiegato: “Nei prossimi giorni saranno avviate le operazioni di sfalcio nelle aree di competenza del municipio”.