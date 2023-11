Relazione annuale sul VI municipio, i terribili primati del territorio delle Torri

Si dice spesso che il territorio del VI municipio sia tra i più difficili e disagiati di Roma. Problemi con la criminalità e lo spaccio, soprattutto, hanno sempre egemonizzato la narrazione dell’area delle Torri. In realtà, la situazione generale è ancora più grave di quanto si possa immaginare e ci sono i numeri a certificarlo.

Quasi in contemporanea con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Nicola Franco, presidente del VI Municipio, si trovava in consiglio per la sua personale relazione annulae. Un incontro molto atteso che, tra l’altro, è stata anche più “movimentato” del previsto, vista la protesta che si è verificata contro la raccolta firme per una legge popolare contro l’aborto.

L’economia del territorio

Il Municipio Roma VI delle Torri ha una popolazione di poco superiore alle 242.000 e se il reddito imponibile medio di un cittadino romano è di 22.936 euro, quello di un cittadino delle Torri è di 17.538 euro, di gran lunga il peggior reddito di Roma Capitale.

Con riferimento ai soli cittadini italiani, il reddito imponibile medio di un cittadino romano è di 23.990 euro, il reddito imponibile medio di un cittadino del VI Municipio è di 18.649 euro. Da sottolineare come, in questo particolare raggruppamento, nessun municipio scenda sotto la soglia dei 20.000 euro. Non sorprende, quindi, che a fronte di oltre 27.000 domande ricevute per ottenere il reddito di cittadinanza, ben 16.000 famiglie ne hanno goduto a vario titolo.

I numeri del territorio

I dati che sono stati snocciolati sono molti ma quelli che, forse, hanno colpito di più sono quelli relativi ai minori. Sono 497, numero tra i più alti di Roma, gli under 18 che ricevono assistenza dalle strutture municipali. Un dato che cozza fortemente con la mancanza assoluta di centri diurni per minori. Peraltro, il sesto ha il maggior numero di bambini e bambine della fascia 0-3 anni assistiti in strutture residenziali e il secondo numero in assoluto per minori con età superiore ai tre anni, con un preoccupante aumento del 34% rispetto al 2021.

I primati che nessuno vorrebbe

Basterebbero i dati elencati finora per far capire quanto sia complesso il territorio, che detiene, tra le altre cose, il recor per numero di affidamenti familiari fin dal 2018. Un altro primato non brillante è rappresentato dal numero dei malati di aids assistiti economicamente e che rappresentano oltre il 21% del totale cittadino.

Stop ai disabili in lista di attesa

Per il 2023 il VI Municipio non potrà più ricevere domande per il servizio per l’autonomia e l’integrazione della persona disabile, il saish. Il motivo? Zero posti e pochi, pochissimi soldi a disposizione. A fine 2021 gli utenti assistiti dal servizio erano 546 e a fine 2022 gli stessi sono saliti a 793, con una variazione del 45% circa. Un aumento che aveva causato, ovviamente, dei problemi con l’assessorato al bilancio. Per il 2023, tutti gli utenti già inseriti sono stati confermati ma non potranno entrarne di nuovi.

Insomma, la situazione del territorio da un punto di vista del tessuto sociale è difficilissima. Sembra che nel VI municipio si concentri la maggior parte del disagio di Roma. I numeri parlano chiaro ma, come testimoniano tante altre esperienze, è possibile combattere ed impegnarsi per rendere il quartiere un posto migliore per tutti.