Tor Bella Monaca solidale: la libreria di quartiere in aiuto alla ‘bancarella del professore’

“Potete portare tutti i libri che volete, saranno donati alla ‘bancarella del professore’. Ma servono anche auto e braccia per consegnarli”. L’appello alla solidarietà arriva da Tor Bella Monaca, dalla libreria di quartiere all’indomani dell’incendio che ha devastato la storica attività commerciale di piazzale Flaminio. “Ha ragione il sig. Alberto, possono bruciare i libri, lo hanno fatto anche con Giordano Bruno, ma le nostre idee e l’amore per i libri vive su gambe e braccia solide” ha commentato Alessandra Laterza, libraia di Booklet al nostro giornale.

All’alba di sabato mattina, le fiamme hanno avvolto e distrutto la ‘bancarella del professore’: lo storico banco di piazzale Flaminio specializzato in compravendita di libri, nel cuore del centro storico della città. Uno spazio, da anni, diventato un punto di riferimento per gli amanti dei libri, per i curiosi e per i ‘cacciatori’ di una bella storia che presso la ‘bancarella’ trovavano anche un momento di evasione, di confronto, di ascolto. L’incendio, di natura dolosa – spento grazie all’intervento dei vigili del fuoco – non ha risparmiato nulla: centinaia i libri sono andati in fumo, lasciando la città un po’ più orfana di cultura. In tanti, nelle ore successive all’incendio hanno mostrato solidarietà e dispiacere per quanto avvenuto alle prime luci dell’alba. E tra loro c’è anche chi si è ingegnato per trovare una soluzione, o almeno provarci: la libreria di Tor Bella Monaca.

Alessandra Laterza, proprietaria dell’attività, che già nelle scorse settimane ha avuto modo di provare sulla propria pelle quanto sia importante la solidarietà (è riuscita a pagare un debito oneroso grazie al crowdfunding), è scesa subito in campo. Ha attivato immediatamente una raccolta libri che terminerà sabato pomeriggio quando, insieme a qualche volontario, consegnerà i libri al ‘professore’. Potrà essere donato ogni genere di libro, tranne enciclopedie, libri di testo e libri strappati. Ed è così che una catena solidale collega, ancora una volta, la periferia al centro città.